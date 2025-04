Cortes de pelo para hombre: diccionario para saber qué pedir

Si estás cansado de no saber qué pedirle a tu peluquero cada vez que acudes al salón, o decides optar siempre por el corte de pelo clásico para no arriesgar, esta guía es para ti. Sabemos que es complicado aclararse porque cada vez hay más tipos de cortes de cabello para hombre, cuyos nombres en inglés, en ocasiones, no resultan del todo claros. Así que hemos recopilado en este glosario los principales tipos de cortes de pelo masculinos, para que por fin te atrevas a lucir el estilo que más te guste.

'Buzz'

El 'buzz' es el corte de pelo militar, el rapado de toda la vida. Es quizás el más sencillo y el más práctico si quieres un corte cómodo y de bajo mantenimiento. Ideal para los meses más cálidos, y también cuando se quiere hacer frente a la caída del cabello, Alberto Sanguino, education manager de Llongueras, explica que «se caracteriza por tener la misma altura en los lados y la zona alta. Este año se lleva en tonos platino o vainilla que queda súper top». Dentro del 'buzz' hay diversos largos, puedes pedirlo al 2, al 3, o más corto.

Fade

El corte fade es el degradado, uno de los cortes de pelo de hombre con más éxito en los últimos años. Carlos Angueira, estilista del salón The Beauty Concept Hair, señala que «se caracteriza por un pulido aterciopelado de abajo hacia arriba. Creando un efecto de nacimientos limpios y claros, hasta un sombreado que se puede personalizar por alturas (baja, media y alta). Este corte es favorecedor en rostros ovalados o cuadrados. Para un buen mantenimiento requiere de un arreglo semanal».

French crop

Según Carlos Angueira, «el 'french crop' se caracteriza principalmente por un corte limpio, con menos contraste de largo entre la parte superior y la inferior de la cabeza. Es un corte con un estilo muy moderno que permite generar texturas con efecto despeinado, sin perder estilo. Necesita un mantenimiento semanal o como mucho quincenal». Una variación de este corte es el César, inspirado en el emperador romano Julio César, que se caracteriza por el flequillo peinado hacia delante, al ras de las cejas o más corto.

Mohicano

Se trata de un estilo más transgresor, que consiste en rapar los laterales de la cabeza y dejar la franja central larga a modo de cresta. Aunque se asocia con la tendencia punk, existen versiones más clásicas, que pueden ser una buena opción para los hombres más jóvenes. Requiere mantenimiento cada 2-3 semanas, para mantener la zona rapada.

Mullet

Es un corte de cabello entre el pelo corto y la melena midi, que puso de moda David Bowie en los 80, y que ha vuelto con fuerza en los últimos años. Se trata de un estilo de peinado definido por la desconexión entre la parte superior y los lados, más cortos, y la nuca, más larga. Es un corte unisex, que admite diversas variaciones, según el grado de desconexión que se elija entre las partes. Suele ser más apropiado para cabellos ondulados o con volumen, y para caras redondas y ovaladas.

Pixie

El corte de pelo corto que triunfa ente las mujeres, también es una opción para el hombre y una de las grandes tendencias de esta primavera. Alberto Sanguino señala que «es un corte con degradado en los laterales, y siempre manteniendo una estructura de capas más largas en la zona alta. Será un pixie crop, si va peinado hacia delante en su caída natural». También se puede peinar hacia arriba.

Pompadour

El corte pompadour se hizo popular en los años 50, y sigue cautivando a hombres que pueden presumir de un cabello grueso y fuerte. El estilista Carlos Angueira nos cuenta que «se caracteriza por la creación de volumen superior, un tupé con altura y textura. En cuanto a los laterales podemos personalizarlo siendo compatible con el efecto de corte fade o con un estilo más largo y clásico. Favorece especialmente a rostros ovalados o más alargados. Su mantenimiento es más meticuloso en cuanto a peinado, ya que requiere de uso de productos específicos para logran volumen en el tupé».

Shaggy

El 'shaggy', un corte de pelo que triunfó en los 70, es una de las grandes tendencias de los últimos años tanto para hombres, como para mujeres. Es un estilo a base de muchas capas cortas y desordenadas. Carlos Angueira explica que «se caracteriza por el contraste de largos y texturas. En este corte, además de las capas, se aplican pastas texturizadas, creando así un look muy casual y actual, que resulta ideal para cabellos rizados o con textura».

Undercut

El 'undercut' es un corte de pelo que lleva años estando de moda. Como explica Carlos Angueira, «se trata de un estilo contrastado entre los laterales y la nuca, que van más cortos, incluso rapados, y la parte superior, más larga dando pie a crear diferentes estilos de peinado. Su mantenimiento se centra más en la parte del rapado, que requiere de cortes más asiduos, para mantener el contraste. Es ideal para rostros cuadrados».

