¿Qué le ha pasado al pelo de los futbolistas en la cuarentena?

En el ámbito de la belleza la cuarentena ha supuesto un verdadero descubrimiento para muchos. Y no nos referimos a los que han aprovechado las largas jornadas en casa para probar todas las cremas y cosméticos de su neceser, no, hablamos de los que no se lo pensaron dos veces a la hora de cambiar el look.

Los psicólogos afirman que los periodos de crisis son también una potente fuente de inspiración, y quizás precisamente ese sea el punto clave -sumado al aburrimiento, todo sea dicho- para que se hayan atrevido a dar el paso. Dentro del panorama VIP destacan los futbolistas, muchos de los cuáles tienen muy restringidos estos cambios debido a los contratos publicitarios con las marcas a las que prestan imagen y que parece que no han tenido inconveniente en jugar con la tijera.

Al principio del confinamiento el rapado el cero fue la elección favorita-como dejaron ver Iker Casillas o Héctor Bellerín-, pero conforme pasaban los días otras opciones de color y peinado hicieron acto de presencia, especialmente en la vuelta a los entrenamientos. ¿Los resultados? Te los mostramos a continuación.