Suscribete a
ABC Premium

Otra huelga médica y una nueva amenaza sindical acorralan a Mónica García

Los facultativos, que pararán el 3 de octubre, contratacan el Estatuto Marco de Sanidad con otra propuesta

CSIF, UGT y el resto de sindicatos que negocian el texto inician movilizaciones contra el «bloqueo» del ministerio

Aquí nadie quiere ser médico: «Nos sentimos muy solos y aislados»

Médicos en huelga el pasado 13 de junio en Sevilla
Médicos en huelga el pasado 13 de junio en Sevilla RAÚL DOBLADO
Elena Calvo

Elena Calvo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La ministra de Sanidad, Mónica García, se ha marcado el próximo otoño como fecha límite para llevar su propuesta de Estatuto Marco -la ley que regula las condiciones laborales del personal sanitario- a Consejo de Ministros. Como ella misma reconoció hace no mucho, si ... ese plazo no se cumple será muy complicado que la norma pueda prosperar y no quede «en un cajón». Pero las negociaciones no avanzan a la velocidad que deberían y las presiones le llegan ahora por dos lados. La titular del ministerio tendrá que hacer frente, por una parte, a la huelga de médicos que hay convocada para el próximo 3 de octubre, la segunda en cuatro meses por el mismo asunto. Pero además, los sindicatos que componen el ámbito de negociación (CSIF, Satse, UGT, CCOO y CIG-Saúde) empezarán la próxima semana con movilizaciones para denunciar el bloqueo por parte del ministerio y no descartan que sus reivindicaciones deriven también en una huelga.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app