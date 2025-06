Grupos feministas piden la inconstitucionalidad de la ley Trans con protestas en veinte ciudades

Confluencia Movimiento Feminista, conjunto de organizaciones que defiende la definición de mujer basada en el sexo, convoca hoy movilizaciones simultáneas en más de veinte ciudades españolas para presionar al Tribunal Constitucional a que declare inconstitucional la ley Trans, aprobada en 2023. En Madrid, ... estarán en la Puerta del Sol a las 12. Estos sectores del feminismo radical consideran incompatibles con la Carta Magna las políticas impulsadas por el entonces Ministerio de Igualdad de Irene Montero.

Entre ellas, advierten de que los tratamientos hormonales y la modificación genital en menores de entre 12 y 16 años destruyen la «protección a la infancia» y que la autodeterminación de género en el registro civil pone en riesgo la igualdad entre hombres y mujeres. «Es el mayor retroceso legislativo desde el franquismo», dicen en el vídeo de convocatoria en redes sociales. Organizaciones como Movimiento Feminista de Madrid o el Partido Feminista estarán hoy liderando las protestas a mediodía en ciudades como Barcelona, Bilbao, Santiago, Vigo, Málaga o Valencia, en un contexto de especial importancia porque se espera que el Tribunal Constitucional responda a los recursos presentados por PP y Vox a la ley en los próximos meses.

Noticia Relacionada El Supremo de EE.UU. ratifica la ley que prohíbe que los menores se cambien de sexo El fallo que sienta jurisprudencia para los múltiples frentes judiciales abiertos en todo el país por regulaciones similares

«Queremos hacer presión porque ha sido una vergüenza que retrasaran la deliberación porque iban a perder, porque unas magistradas habían declarado que su voto no iba a ser favorable a la ley», reprocha Sonia Gómez Menéndez, portavoz de Partido Feministas al Congreso. Hace unas semanas, el Pleno del Tribunal de Garantías pospuso su deliberación del recurso del PP después de que su presidente, Cándido Conde-Pumpido, entendiera que la ponencia del exministro socialista Juan Carlos Campo, que propuso avalar el grueso de la ley Trans, no recabó apoyos suficientes para salir adelante.

Como informó ABC entonces, el borrador elaborado por Campo fue rechazado por la mayoría de los magistrados, y él mismo planteó a sus colegas la posibilidad de modificarlo para lograr el mayor consenso posible. Pero, sobre todo, el de dos magistradas progresistas, Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer, que mostraron su disconformidad con el articulado.

Se trasladaba de esta forma al debate de los magistrados progresistas la misma división ideológica que arrastra el movimiento feminista en esta materia desde hace años. Por el momento, Conde-Pumpido ha decidido retrasar la deliberación de la constitucionalidad de la ley de Montero a los «próximos plenos», con el doble objetivo además de alejar un eventual varapalo al Gobierno de Pedro Sánchez de la sentencia de la ley de amnistía, que se espera para antes del verano.

«A mí me han tardado dos años en dar el 33 por ciento de discapacidad, pero un señor dice que es mujer y no tiene que demostrar nada más, esto es distópico» Sonia Gómez Menéndez Portavoz de Partido Feministas al Congreso

«La propia 'ley Trans es contraproducente para los propios trans», explica Gómez Menéndez, que lamenta que la autodeterminación de género se haya convertido «en un fraude de ley que permita que haya hombres que se cambien el sexo en los documentos oficiales para sortear causas judiciales por violencia de género o tener ventaja en pruebas de acceso a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado». Y la portavoz de Partido Feministas al Congreso añade: «A mí me han tardado dos años en dar el 33 por ciento de discapacidad, pero un señor dice que es mujer y no tiene que demostrar nada más, esto es distópico».

El feminismo radical insiste en la importancia del sexo biológico, mientras que activistas de la «teoría queer» lo rebajan a una construcción social. La argumentación desde Confluencia Movimiento Feminista es que ese discurso «destruye la base de la no discriminación por razón de sexo» prevista en el artículo 14 de la Constitución, que no hay evidencia científica que respalde la citada teoría, que, subrayan, contribuye a eliminar espacios seguros para las mujeres (vestuarios, baños...), que perjudica al deporte femenino y que eliminar pruebas médicas y psicológicas pone en riesgo tratamientos o acompañamiento a personas transexuales o con disforia que sí los necesiten.

Las socialistas no asistirán

Este debate nacional ha ganado espacio en la opinión pública en los últimos días reforzado por el internacional. Esta semana, se conoció el apoyo del Tribunal Supremo de Estados Unidos a la prohibición de los tratamientos trans a menores. Por otro lado, la Relatora Especial de ONU sobre la violencia contra las mujeres y las niñas, Reem Alsalem, publicó el pasado 23 de mayo su informe «Violencia por razón de sexo contra mujeres y niñas: nuevas fronteras y cuestiones emergentes», donde dedicó un apartado a advertir de que la confusión entre sexo, género e «identidad de género» distorsiona la naturaleza de la violencia machista. Ya en 2023, Alsalem advirtió desde su micrófono de la ONU que es «peligroso» que los niños puedan modificar sus cuerpos sin ninguna restricciones. Plataforma Contra El Borrado de las Mujeres, muy activas también contra la ley Trans, han esgrimido este informe para defender su tesis.

La portavoz de Partido Feministas al Congreso admite que trabajan mucho con las feministas del PSOE y que están más cerca del feminismo institucional socialista que del que representó Podemos. No obstante, echa en falta más iniciativa y apoyo por parte del PSOE. Lamenta que sus críticas a la ley Trans fueron apoyadas entonces por las feministas del PSOE, entre ellas la exvicepresidenta Carmen Calvo, aunque no pudieron frenarla. A pesar de que Ana Redondo, actual ministra de Igualdad, está en connivencia con ellas, no se espera a su equipo en las protestas de hoy.