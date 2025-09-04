Juanma Moreno disfruta del concierto de Joaquín Sabina en la Maestranza de Sevilla

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido este jueves al segundo de los tres conciertos con el que Joaquín Sabina se despide de Sevilla. Con tres llenos hasta la bandera, el artista ubetense repasa su trayectoria en el marco de las Noches de la Maestranza, un ciclo de conciertos que ya se ha consolidado en el septiembre sevillano.

'Hola y adiós' es el título de esta gira que suena a final y en la que el cantautor da buena cuenta de los éxitos que jalonan su carrera de medio siglo. 'Por el bulevar de los sueños rotos', '19 días y 500 noches', 'Y sin embargo', 'Princesa', 'Donde habita el olvido' o 'Calle melancolía' no faltan en un set list con una veintena de canciones que Sabina interpreta sentado en su taburete y ayudado por una «buena cuadrilla».

Este jueves, entre las 12.500 personas que abarrotan el coso maestrante, se encuentra Juanma Moreno. El presidente andaluz continúa así con su 'tour' de conciertos para apoyar a los festivales y talento de esta comunidad. Por ejemplo, el reciente Coolturalfest de Almería, en el que el líder popular vivió según sus palabras un «momentazo» cantando el himno de Andalucía junto al público del concierto de Viva Suecia.