Joaquín Sabina dice adiós a Sevilla con tres noches para la historia

Del fabuloso último disco de Leonard Cohen, 'You want it darker' (2016), con el que el genio canadiense comenzó a despedirse (falleció meses después), Jorge Drexler dijo: «Hasta a morir nos a enseñado». Algo similar ocurre ahora con Joaquín Sabina (Úbeda, 1949), aunque afortunadamente sólo en clave artística –toquemos madera–.

Y es que el bardo andaluz, a sus 76 años y tras varios amagos de adiós, está sentando magisterio a la hora de despedirse de los escenarios. Con una excepcional gira repleta de templos míticos a uno y otro lado del charco (el Olympia de París, el Royal Albert Hall de Londres o el Madison Square Garden de Nueva York, entre otros) y de momentos únicos, Sabina se está bajando de la tarima poco a poco, de una manera elegante, brillante, echando el resto en cada uno de los shows de este exigente tour de 70 conciertos, sintiendo la admiración y el calor humano que le rinde un público entregado al adiós al artista que firma muchas de las mejores canciones hechas en la lengua de Cervantes, al poseedor de la voz que mejor conoce los secretos de la noche.

Esta semana será el turno de otro marco y otra atmósfera de relumbrón. Joaquín Sabina será el encargado de inaugurar este martes por la noche la cuarta edición de 'Noches de la Maestranza', el ambicioso ciclo de conciertos que tendrá lugar durante la primera mitad de este mes de septiembre en la majestuosa plaza de toros de Sevilla. Y lo hará por partida triple, ofreciendo tres conciertos prácticamente seguidos, el martes 2, el jueves 4 y el sábado 6.

Entradas agotadas desde el año pasado

La expectación en la capital hispalense es máxima ante la visita del inigualable artista jiennense. Así lo refrenda el hecho de que agotara las entradas para las inicialmente previstas citas del 2 y 4 de septiembre. Volaron en apenas unos minutos allá por el ya lejano mes de octubre. Ante esta tesitura, Sabina anunció en diciembre una tercera fecha para el ruedo maestrante, la cual, obviamente, corrió la misma suerte que sus predecesoras, 'sold out' horas después de ponerse a la venta.

Nada debe sorprender en este sentido, ya que además de su sublime talento como compositor y artista, el cantautor andaluz sigue manteniendo un incuestionable tirón taquillero pese a su veteranía. Desde que el 27 de enero arrancara en Ciudad de México 'Hola y adiós', nombre de la gira con la que abrocha su carrera por todo lo alto, Sabina ha registrado tantos 'sold out' como conciertos ha ofrecido en países como Estados Unidos, Puerto Rico, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, la citada México, Argentina, donde llenó diez noches el Movistar Arena de Buenos Aires y, cómo no, España.

Con este 'Hola y adiós', Sabina cierra un círculo que abarca medio siglo desde sus primeras apariciones públicas, cuando hacía la calle en el metro londinense. Un incierto punto de partida para alguien que, tras cabalgar a lomos de los vertiginosos ochenta con un bello lirismo urbano que excedía el ámbito de la canción de autor, se ha plantado en el final del primer cuarto del siglo XXI como figura de la música española contemporánea que decide echar su propio telón no sin antes brindar la oportunidad de despedir unas canciones que, aun siendo demasiado jóvenes para la eternidad que les aguarda, nunca más serán cantadas ante miles de personas por su propio autor, que jubila su faceta de trotamundos guitarra en ristre celebrando su propia supervivencia con este convite de despedida.

Sin duda, la de la Maestranza es una oportunidad única de disfrutar a orillas del Guadalquivir de himnos eternos como 'Por el bulevar de los sueños rotos', '19 días y 500 noches', 'Y sin embargo', 'Princesa', 'Donde habita el olvido', 'Y nos dieron las diez', todos incluidos en el setlist de la gira.

Además, sonará 'Un último vals', el tema que estrenó hace un año y cuyo videoclip, en el que aparece en la barra de un bar rodeado de amigos como Joan Manuel Serrat, Leiva, Andrés Calamaro, Fernando León de Aranoa, Ariel Rot y Luis García Montero, entre otros, escenifica con sumo gusto el particular canto de cisne de este artista irrepetible tan canalla como sensible, excepcional embajador de la bohemia y referente de varias generaciones de cantautores a uno y otro lado del Atlántico.

Como si del ciclo abrileño se tratara, el 'Flaco', el rockero más torero, se ha anunciado tres tardes en los carteles (noches en este caso) para copar el protagonismo de la presente edición de 'Noches de la Maestranza'. No obstante, además de la trilogía sabinera, traerán lo mejor de su repertorio al coso del Baratillo Ana Belén (5 de septiembre), Antonio Orozco (7), Camilo (9), Vanesa Martín (12) y Raphael (13), que de esta forma regresará a los escenarios sevillanos tras sus graves problemas de salud.

Conciertos de Joaquín Sabina en Sevilla Dónde: Plaza de Toros de la Real Maestranza.

Dirección: P.º de Cristóbal Colón, 12, Casco Antiguo, 41001 Sevilla.

Cuándo: 2,4 y 6 de septiembre.

Horario: 21.00 horas.

Entradas: agotadas.

No será la primera vez que Sabina actúe en la Plaza de Toros de Sevilla, ya lo hizo por partida doble hace justo dos años, firmando dos grandes actuaciones que para muchos contenían aroma a despedida. En esta ocasión no hay duda, Joaquín Sabina se corta la coleta, de ahí que las tres noches tengan desde ya el marchamo de históricas, porque se va uno de los grandes de verdad y lo hará, Dios mediante, por la Puerta Grande.