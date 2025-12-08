Antonio Hernández: un masón como soldado de Gómez de Celis en la Moncloa

El terremoto 'Salazar' va camino de llevarse por delante toda la cuota sevillana en Ferraz. El último en caer ha sido Antonio Hernández (Sevilla, 1973), un hombre que ha trabajado siempre a la sombra del partido y al que han llegado a definirle ... como un 'soldado' de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el vicepresidente del Congreso de los Diputados. El cese como director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno por encubrir las presuntas actitudes machistas de Francisco Salazar, del que era su mano derecha, ha reventado la influencia hispalense en la orgánica socialista.

Hernández, siempre en la segunda fila política, fue subiendo escalones desde el Ayuntamiento de Sevilla hasta la Moncloa. Se afilió en 1989 aunque fue con Alfredo Sánchez-Monteseirín en la Alcaldía cuando cobró peso como asesor en el análisis de datos, estadísticas y sondeos, así como en comunicación. En aquel gobierno local estaba su hermana, Nieves Hernández, como concejal de Hacienda y Seguridad.

Con el cambio de color en el Consistorio hispalense, Nieves pasó a ser senadora y acabó vinculada al alcalde de Dos Hermanas, Francisco Toscano, el municipio sevillano donde partió la ruta del Peugeot para ganar las primarias del PSOE. En aquel viaje del hoy presidente Sánchez en 2017, le acompañaban tres de sus más íntimos colaboradores, hoy todos procesados por corrupción: José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. Pero, como patrocinadores políticos, lo impulsaron también políticos sevillanos como Toscano, Salazar y los hermanos Hernández.

Como especialista en análisis de datos y campañas electorales, pasó de ser asesor de Monteseirín a la primera línea de Ferraz

Antes de aquello, Antonio, ya fuera del Ayuntamiento, en 2011 fundó junto a otros socialistas la consultora Dialoga, donde trabajaron socios de Gómez de Celis. Entre ellos se encontraba Rafael Pineda, ahora investigado por la UCO por el pelotazo urbanístico que dio junto a su mujer al hacerse con una parcela de titularidad pública, en un presunto delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

De la mano de Gómez de Celis, líder del clan socialista que apoyó desde el principio de Pedro Sánchez frente a Susana Díaz, dio el salto definitivo a la estructura de la Presidencia del Gobierno en 2018. Este publicista de profesión, que no de carrera, actuaba como fontanero del sanchismo, más que en el escaparate. Y fue así, con su labor de consultoría interna y experiencia en campañas, como llegó a colocarse en el gabinete de Moncloa, ocupando diversos cargos hasta finalmente ser nombrado como director del Departamento de Coordinación Política.

En aquel ascenso combinaba su formación práctica con un profundo conocimeinto de las estructuras del partido, tanto a nivel municipal como autonómico y estatal. De él se resalta su labor en las campañas electorales y, al mismo tiempo, su vínculo con el PSOE andaluz, con una estrecha colaboración con María Jesús Montero, elementos que facilitaron su ascenso en la escala de asesores en Madrid.

Venerable maestro de la logia

Su promoción al círculo cercano a Pedro Sánchez siguió el mismo patrón que la que protagonizó en su logia. Porque Antonio Hernández es un masón reconocido. En ella se integró en 2005, a la que accedió como aprendiz y fue subiendo peldaños: primero compañero, luego maestro, hasta ser nombrado 'venerable maestro', cargo de liderazgo en la masonería. Pese a que, como él mismo reconoció en diversas entrevistas, su actividad en la logia de Obreros de Hiram de Sevilla decreció por su trabajo en la Moncloa, Hernández supo tejer las relaciones de poder que se fomentan con estas prácticas iniciáticas.

Sin embago, su caída, al igual que su ascenso meteórico, ha estado vinculada a su padrino Paco Salazar. La denuncia de las víctimas de los supuestos abusos sexuales señalaba directamente al masón de Moncloa. Dicen que hacía 'luz de gas' a las compañeras que sufrieron las supuestas prácticas machistas de su amigo. Por ello, Sánchez, quien siguió siempre sus consejos políticos, lo ha acabado usando de chivo expiatorio y como cortafuegos del incendio del caso Salazar.