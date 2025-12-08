Suscríbete a
Antonio Hernández: un masón como soldado de Gómez de Celis en la Moncloa

Hermano de la ex concejal en el Ayuntamiento de Sevilla Nieves Hernández, el hasta ahora director del departamento de Coordinación Política de Sánchez ha terminado cayendo por el caso Salazar

Sánchez cesa a la mano derecha de Paco Salazar en Moncloa, Antonio Hernández

Antonio Hernández, hasta ahora asesor de Pedro Sanchéz
Javier Macías

Javier Macías

El terremoto 'Salazar' va camino de llevarse por delante toda la cuota sevillana en Ferraz. El último en caer ha sido Antonio Hernández (Sevilla, 1973), un hombre que ha trabajado siempre a la sombra del partido y al que han llegado a definirle ... como un 'soldado' de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, el vicepresidente del Congreso de los Diputados. El cese como director del Departamento de Coordinación Política del Gabinete de la Presidencia del Gobierno por encubrir las presuntas actitudes machistas de Francisco Salazar, del que era su mano derecha, ha reventado la influencia hispalense en la orgánica socialista.

