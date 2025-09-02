Sabina, Camilo o Raphael: todos los conciertos de las Noches de la Maestranza en Sevilla y entradas

Sevilla se prepara para acoger una de las semanas más destacadas del año a nivel musical con la vuelta de las Noches de la Maestranza. Del 2 al 13 de septiembre, la Plaza de Toros de la Real Maestranza será el escenario de los conciertos de algunos de los artistas más conocidos de España y Latinoamérica. Un lugar con más de 250 años de historia, que no solo es un icono de la ciudad, sino también un sitio con buena acústica para disfrutar de la música en directo.

Este año, el ciclo contará con artistas como Joaquín Sabina, Ana Belén, Antonio Orozco, Camilo, Vanesa Martín y Raphael. Se espera que todos llenen la plaza, y de hecho, las entradas para el concierto de Raphael ya están agotadas.

Programación Noches de la Maestranza 2025

El festival comienza el martes 2 de septiembre con Joaquín Sabina, que ofrecerá tres conciertos en Sevilla dentro de su gira de despedida 'Hola y adiós' (los otros dos serán los días 4 y 6 de septiembre). Las entradas, que van de 57 a 135 euros, se pueden comprar en la web entradasjoaquinsabina.es.

El viernes 5 de septiembre llega Ana Belén con su 'Tour 2025 Más de Ana Belén', un repaso por sus grandes canciones. Los tickets cuestan entre 57 y 80 euros y se venden en la web de El Corte Inglés.

El domingo 7, Antonio Orozco celebra sus 25 años de carrera con un concierto en el que cantará sus mejores temas. Las entradas están disponibles desde 40 hasta 105 euros en la web de El Corte Inglés.

El martes 9 sube al escenario Camilo, que traerá a Sevilla sus últimos éxitos y sus canciones más conocidas en un concierto que probablemente atraiga a un público más joven. Las entradas, entre 45 y 125 euros, se compran en Ticketmaster.

Para cerrar la programación, el viernes 12 llega Vanesa Martín y el sábado 13, Raphael, con su espectáculo 'Tour Victoria'. Los precios de las entradas van de 40 a 120 euros y se pueden adquirir en la web de El Corte Inglés.

Información práctica Lugar: Plaza de Toros de la Real Maestranza de Sevilla

Dirección: Paseo de Colón, 12

Fechas: del 2 al 13 de septiembre de 2025

Horario de los conciertos: 21:30 horas

Precio de las entradas: entre 40 y 135 euros

Algunas actuaciones, como las de Sabina, ya tienen entradas agotadas, así que conviene mirar con tiempo si quieres asistir

Y es que más allá de la música, ir a la Maestranza siempre tiene algo especial por el lugar en sí. Se trata de una plaza histórica, pero que en lo que a conciertos se refiere se siente cercana, ya que no estás en un gran estadio donde todo parece lejano, sino en un espacio donde se puede ver y escuchar bien a los artistas desde casi cualquier punto. Además, cada concierto de los diferentes artistas de la programación tendrá su propio estilo y ambiente, por lo que unas actuaciones son más íntimas y otras más animadas.

Así que si te gusta la música en directo y quieres pasar una noche agradable en un escenario único, estas noches son una buena oportunidad para disfrutar de los conciertos de algunos de los artistas más relevantes del panorama nacional.