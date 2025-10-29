El desbordamiento del arroyo Espartales bloquea los accesos a Aerópolis y el centro comercial Sevilla Fashion Outlet

Más incidencias como consecuencia de la intensa borrasca de fuertes lluvias y vientos que azota a Sevilla y su área de influencia la jornada de este miércoles, dejando cifras para no olvidar, pues la empresa metropolitana de aguas, Emasesa, registra un récord de 115 ... litros de agua por metro cuadrado; mientras la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contabiliza de su lado 99,5 litros de agua por metro cuadrado, cerca en cualquier caso del pico máximo de 109 litros de la propia entidad estatal en la ciudad el 2 de noviembre de 1997.

Según han informado a este periódico fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía, poco antes de las 18.00 horas de la tarde se recibía un aviso sobre el desbordamiento del arroyo Los Espartales, incidiendo sobre los accesos, el aparcamiento y la última rotonda del centro comercial Sevilla Fashion Outlet.

La anegación ocasionada por el agua estaría impidiendo los accesos al citado centro comercial, una situación que se repetiría en el caso del parque empresarial Aerópolis por los mismos motivos, según fuentes presenciales.

Además, sobre las 13.30 horas un varón habría resultado herido en la urbanización Torrepalma de Carmona, al caer un muro de su vivienda, si bien esta persona habría acudido por sus propios medios al centro de salud de la localidad.

El fuerte temporal de viento y lluvia que está castigando duramente a Sevilla y su provincia había dejado a las 15.00 horas de este miércoles más de 600 incidencias, la mayoría en la capital, principalmente anegaciones de vías, calles, casas y sótanos, así como caídas de ramas, árboles y cornisas.