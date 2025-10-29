Suscríbete a
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

El desbordamiento del arroyo Espartales bloquea los accesos a Aerópolis y el centro comercial Sevilla Fashion Outlet

Un varón resulta herido al caer un muro en una urbanización de Carmona y acude por sus propios medios a un centro de salud

Inundaciones en calles y casas, un gran atasco y caídas de árboles en Sevilla con más de 600 incidencias registradas

Un diluvio «récord» de 115 litros causa un caos histórico en toda Sevilla

Inundaciones en Sevilla este miércoles
Inundaciones en Sevilla este miércoles Juan Flores Mulero
Fernando Barroso Vargas

Más incidencias como consecuencia de la intensa borrasca de fuertes lluvias y vientos que azota a Sevilla y su área de influencia la jornada de este miércoles, dejando cifras para no olvidar, pues la empresa metropolitana de aguas, Emasesa, registra un récord de 115 ... litros de agua por metro cuadrado; mientras la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) contabiliza de su lado 99,5 litros de agua por metro cuadrado, cerca en cualquier caso del pico máximo de 109 litros de la propia entidad estatal en la ciudad el 2 de noviembre de 1997.

