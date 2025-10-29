Suscríbete a
ABC Premium
Directo
El tráfico de Sevilla se colapsa por la lluvia: coches detenidos, vías cortadas y semáforos apagados
Última hora
Estas son las zonas de Sevilla donde más ha llovido hoy: seis pueblos superan los 84 litros por metro cuadrado

Un diluvio "récord" de 115 litros causa un caos histórico en toda Sevilla

Emasesa contabiliza una cantidad sin precedentes de lluvia y la Aemet registra 99,5 litros de agua por metro cuadrado frente a su máximo histórico de 109 litros en 1997

La borrasca deja inundaciones, atascos, suspensiones parciales del funcionamiento del metro y los cercanías y una jornada muy difícil para la movilidad

El Ayuntamiento de Sevilla eleva al nivel uno su plan de emergencia tras más de 115 litros de agua en 13 horas

Inundaciones en calles y casas, un gran atasco y caídas de árboles en Sevilla con más de 600 incidencias registradas

En vídeo: así han descargado las fuertes tormentas sobre Dos Hermanas con más de 50 litros por metro cuadrado

Inundaciones en la avenida de Andalucía
Inundaciones en la avenida de Andalucía María Guerra
Fernando Barroso Vargas

Fernando Barroso Vargas

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tras un octubre mucho más seco y caluroso de lo habitual, el aviso meteorológico naranja activado respecto a este miércoles en Sevilla ha cumplido como poco las expectativas, dejando una jornada de fuertes trombas de agua y rachas de viento que se han traducido ... en anegaciones de calles, viviendas, sótanos, locales o pasos subterráneos; todo un caos en materia de tráfico y caídas de ramas y árboles. La nota positiva, eso sí, es que esta borrasca se ha saldado sin que haya que lamentar daños personales de calado.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app