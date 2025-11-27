El caso Pineda salta al Gobierno tras las escuchas sobre legalización de extranjeros: «Éste le va a dar los papeles del tirón»

La primera noticia sobre el caso Pineda, que publicó este periódico el pasado 12 de septiembre, ponía el foco en la cesión de una parcela pública de Emvisesa en 2016, con el socialista Juan Espadas como alcalde de Sevilla, a Olga Pérez Jiménez, ... mujer de Rafael Pineda. Los agentes de la Unidad Central Operativa se habían personado en la sede de la empresa municipal de vivienda. Poco a poco se fueron conociendo más detalles de la investigación de la Guardia Civil en el marco de una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, cuyo origen estaba en los pinchazos telefónicos de la Guardia Civil a los principales implicados en un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales derivado del narcotráfico, en cuyas conversaciones se destapaban las gestiones que el socialista Pineda hacía desde su puesto como jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía en favor de los cabecilla de esta red, como los papeles para trabajadores irregulares en territorio nacional o la reapertura de un establecimiento de ocio en Gines. «Éste le va a dar el NIE del tirón». Esta frase, extraída de una conversación de un narcotraficante evidencia el uso que hacía el socialista de su posición en la Administración central.

Pineda entró en la Delegación del Gobierno en Andalucía en 2018 de la mano de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, su «compadre» político y con quien compartió tareas de poder en el gobierno municipal de Sánchez Monteseirín, y se mantuvo en el mismo cargo hasta finales de agosto, ya con Pedro Fernández en el cargo de delegado. El pasado lunes agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron en las dependencias de la Administración Central en la Torre Sur de la Plaza de España para llevarse documentación relativa a Pineda, en concreto, su correo electrónico.

En una de esas grabaciones se avisaba de una comida en el Green House de Gines el 20 de noviembre de 2024, por lo que se montó un dispositivo de vigilancia. Allí llegó una motocicleta, según comprobaron los agentes, cuya titularidad era de la Subdirección General de la Administración Financiera de la Administración Periférica, un organismo vinculado al Gobierno de España. A continuación se producen varias llamadas entre uno de los principales narcos de la trama con un ciudadano de origen extranjero, en la que le dice a éste que le dé el resguardo que tiene en su poder tras haber pedido el NIE. A su vez, éste se lo enviaría al «delegado del Gobierno» (en referencia a Rafael Pineda)

«Éste (Rafael) le va a dar el NIE del tirón», ya que «es el que manda en extranjería», recoge la Guardia Civil en su atestado sobre los pinchazos, donde se añade que en otra llamada el narco le dice a otro de sus súbditos por teléfono que «el delegado del Gobierno le ha dicho que le dé los papeles de todo el mundo a los que quiera arreglarles documentos de extranjería». Y continúa diciendo que el «delegado del Gobierno le ha dicho que el jefe de extranjería es su subordinado».

Según la Guardia Civil, el sentido de estas conversaciones apoyadas por la actividad operativa «deja entrever cómo una persona vinculada a la Delegación del Gobierno, y que conducía una motocicleta, mantiene una reunión/almuerzo, en la que le manifiesta a este empresario vinculado al narcotráfico que le haga llegar todos los documentos de extranjeros que quiera legalizar, ya que él tiene potestad para hacerlo». Y los agentes apuntan que esta persona, en referencia a Pineda, «estaría recibiendo de algún modo una dádiva» por estas gestiones. Cuando este cabecilla de la trama hace referencia al «delegado del Gobierno», habla de Rafael. Y aquí es donde apunta la Policía Judicial que esta actuación de Pineda deja al descubierto una actividad indiciaria de presuntos delitos de prevaricación y posible cohecho. Así se lo hizo saber a la autoridad judicial.

Si bien, actualmente, la juez de Instrucción número 10 circunscribe inicialmente los hechos que se investigan, en referencia al pelotazo urbanístico de la parcela de Higuerón, a la presunta comisión de delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios.decidió más adelante abrir una pieza separada para investigar estos hechos.

La gestión de la legalización de extranjeros no sería la única que desvela de las grabaciones sobre Rafael Pineda, que tenía una relación con el narco de «total servilismo», según la Guardia Civil. Y estos favores tenían su recompensa. Así, se constata en una conversación del 2 de diciembre de 2024 en la que el cabecilla de la trama le pregunta a uno de los suyos a quién tiene que poner para regalarle la cesta de Navidad. Le pregunta si para el delegado del Gobierno. «Sí», contenta el narco. Quien, según la Guardia Civil, detalla que la cesta para esta gente «importante» debe llevar «jamón 5J», que es «lo que impresiona y después se tiran todo el año recordando la cesta».

De otro lado, cuando el narco traslada a Pineda un problema de acceso en los casinos de juego en Andalucía, el socialista le dice que eso es una cuestión de otra administración. «Si fuera el Gobierno de España te lo resuelvo yo».

En las conversaciones también se relaja Pineda y llegar a confesar incluso estafas: «Dentro de lo que cabe bien, y espero cerrar aquí, he cerrado un buen negocio que me ha dejado un dinerito curioso y ahora espero cerrar otra cosa que me pone... (se entrecorta), con lo de mis estafas y todo eso, y la verdad es que no me puedo quejar».