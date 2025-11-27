Suscríbete a
ABC Premium

El caso Pineda salta al Gobierno tras las escuchas sobre legalización de extranjeros: «Éste le va a dar los papeles del tirón»

Los pinchazos al ex jefe de gabinete de Pedro Fernández le vinculaban a un presunto trato de favor para acelerar trámites en Extranjería por la vía rápida

El socialista fue colocado por Gómez de Celis en 2018 en un cargo en el que permaneció hasta 2025, en su sede de la Plaza de España; su actuación está siendo investigada por la UCO

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estrecha el cerco del PSOE en Sevilla

Imagen de archivo de Rafael Pineda, a la salida de los juzgados en 2014
Imagen de archivo de Rafael Pineda, a la salida de los juzgados en 2014 Millán herce
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La primera noticia sobre el caso Pineda, que publicó este periódico el pasado 12 de septiembre, ponía el foco en la cesión de una parcela pública de Emvisesa en 2016, con el socialista Juan Espadas como alcalde de Sevilla, a Olga Pérez Jiménez, ... mujer de Rafael Pineda. Los agentes de la Unidad Central Operativa se habían personado en la sede de la empresa municipal de vivienda. Poco a poco se fueron conociendo más detalles de la investigación de la Guardia Civil en el marco de una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, cuyo origen estaba en los pinchazos telefónicos de la Guardia Civil a los principales implicados en un grupo criminal dedicado al blanqueo de capitales derivado del narcotráfico, en cuyas conversaciones se destapaban las gestiones que el socialista Pineda hacía desde su puesto como jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía en favor de los cabecilla de esta red, como los papeles para trabajadores irregulares en territorio nacional o la reapertura de un establecimiento de ocio en Gines. «Éste le va a dar el NIE del tirón». Esta frase, extraída de una conversación de un narcotraficante evidencia el uso que hacía el socialista de su posición en la Administración central.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app