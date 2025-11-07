El socialista Rafael Pineda dio un pelotazo de 2,2 millones con la venta de la parcela de Emvisesa que alquiló Espadas a su mujer

El socialista Rafael Pineda, su mujer Olga Pérez y sus socios vendieron por más del doble la parcela de Pino Montano que habían adquirido tan solo cuatro meses antes a Emvisesa. El negocio fue redondo, pues entre el matrimonio y su entorno ... presuntamente se repartieron 2,2 millones de euros de beneficios. Precisamente esta operación fue la que llevó a la Guardia Civil a investigar todos los movimientos de «una operativa comercial sospechosa», que terminó con dicho solar público de más de diez mil metros en manos de una sociedad de la esposa del que fuera hasta escasas semanas jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, con Pedro Fernández a la cabeza.

Fue el pasado mes de septiembre cuando ABC publicaba que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) se habían personado en la sede de la empresa municipal de vivienda para requerir toda la documentación existente relativa a estos suelos, ubicados en el Higuerón. Hubo una segunda visita un mes más tarde. Los agentes se llevaron todo el expediente desde el arrendamiento del solar en pleno verano de 2016, cuando Juan Espadas era alcalde de Sevilla. Al concurso público sólo se presentó Olga Pérez, odontóloga de profesión.

El contrato de alquiler lo firmó Emvisesa con Higuerón Real Estate, una sociedad creada para tal operación días antes y de la que era socia única la mujer de Pineda. Después subarrendó dichos suelos a tres empresas, una de ellas propiedad de la propia Olga Pérez. Allí se instalaron una gasolinera, un Burger King y un KFC.

Años más tarde, en septiembre de 2024, ya con el PP en el gobierno municipal, y tras varios intentos por parte de Emvisesa de enajenar la parcela, Higuerón Real Estate se hace en propiedad con los suelos por 1,7 millones (IVA incluido), un precio fijado por tasación y un estudio económico de la propia empresa municipal. Unos 500.000 euros menos de lo que pedía la empresa municipal en 2022. Entonces no ofertó nadie y en 2024 sólo la sociedad familiar de la mujer de Pineda. La parcela perdía interés inmobiliario al estar la concesión administrativa del solar adjudicada por 50 años en favor de la propia Olga Pérez.

«Las distintas operaciones que han tenido como objeto el solar de Emvisesa han puesto de manifiesto numerosos elementos indiciarios de actividad irregular». Es la primera conclusión que saca la Unidad Central Operativa en un oficio presentado en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla en el marco de unas diligencias abiertas para investigar hechos vinculados a Pineda y otras personas que podrían constituir la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Esta causa, cuyo secreto se levantó hace unas semanas tras más de diez meses, permanece en este estado desde que se incoaran las diligencias en enero de 2025. Tiene su origen en una pieza principal del mismo órgano judicial en el que se investigaba a un grupo criminal dedicado presuntamente al blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico y otras actividades ilícitas como la estafa con créditos ICO. En el marco de esta causa principal, donde actuaba la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil en Andalucía, se acordó el pinchazo de los teléfonos de los principales implicados.

Fue entonces cuando los agentes, en los pinchazos, detectaron la relación entre Rafael Pineda, ya ocupando el cargo de jefe de gabinete de Pedro Fernández en la Delegación del Gobierno Andalucía, y uno de los narcos investigados. El socialista le hizo, según la Guardia Civil, favores o gestiones a este cabecilla de la trama, como la legalización de trabajadores en situación irregular, como ya contó ABC. Y siempre a cambio presuntamente de «dádivas» en especies, sin descartar algunas económicas, como se recoge en uno de los atestados que obran en la causa.

La Guardia Civil realiza una investigación económico patrimonial de Pineda y su mujer, en el que se detallan las distintas sociedades e inmuebles que poseen cada uno. Entre las numerosas operaciones mercantiles de Olga Pérez, junto a Pineda, consistentes en la obtención de préstamos y creación de sociedades, destaca la adquisición de Higuerón Real Estate de la parcela pública, lo que cobra valor para la Guardia Civil teniendo en cuenta el puesto que ocupaba Pineda el 4 septiembre de 2024 (cuando se firma la escritura), su pasado profesional en empresas públicas como Lipasam o Emasesa, o el uso que hace de su posición, como desvelan las llamadas telefónicas con el narco, que arrojan «sólidos indicios de un supuesto delito de tráfico de influencias y cohecho».

Sobre la operación de la parcela, la Guardia Civil señala que hay indicios suficientes para profundizar en los detalles del expediente administrativo y esclarecer si se han cometido ilícitos punibles en dicha compraventa. Entre estos indicios apuntan los agentes, además de los antecedentes de comportamiento de Pineda, la ausencia de otros licitadores en la compra del solar y la importante rebaja de cerca de medio millón de euros tras la ausencia de compradores en la primera subasta de 2022.

En ese instante, en la investigación entra la UCO, quien en un oficio del pasado mes de septiembre, desgrana la operación de Pineda, su mujer y los suyos para hacerse con la parcela a través de Higuerón Real Estate por 1,7 millones en septiembre de 2024 y venderla cinco meses después por 3,9 millones a una sociedad del holding de empresa de Burger King Spain, sacando un beneficio de 2,2 millones de euros.

Los otros dos socios

Cuando Higuerón Real Estate compró la parcela, la única socia era Olga Pérez. Si bien, tres meses antes era propiedad de la mujer de Pineda y de otros dos socios, José Luis Gómez y Jaime García-Alegre, quienes vendieron sus participaciones a Olga Pérez. Pero éstos no desaparecieron de la operación. José Luis Gómez, a través de una de sus sociedades, realizó un préstamo de 1,78 millones a Higuerón Real Estate para afrontar la compra de la parcela.

Y García-Alegre era trabajador de una sociedad del holding empresarial Burger King Spain. Éste intervino, según la Guardia Civil, para que una de las sociedades de dicho holding comprase en enero de 2025 la parcela a Olga Pérez con «un gran sobrecoste». Más del 120 por ciento de su valor de compra por la mujer de Pineda.

Los 3,9 millones de euros conseguidos por Higuerón Real Estate permitió cancelar el préstamo de la sociedad de José Luis Gómez y los dos millones restantes se repartieron entre el matrimonio Pineda-Pérez, Jaime García-Alegre, José Luis Gómez y otros individuos.

Para la Guardia Civil en esta secuencia de hechos pudiera existir tráfico de influencias por parte de Pineda para la compra de la parcela a Emvisesa por la sociedad de su mujer, quien en connivencia con sus antiguos socios realizaron movimientos societarios y financieros necesarios. Y también corrupción entre particulares, ya que uno de los antiguos socios de Higuerón Real Estate era trabajador del holding que compró finalmente la parcela con un gran sobreprecio. «Parece incongruente que este importante holding empresarial haya adquirido la parcela por más del doble, no optando en ningún momento de los procesos de enajenación», cuando tenía información de las características del suelo, pues allí se levantaba un Burger King desde 2017. La UCO concluye que los movimientos de Gómez y García-Alegre son «un intento de ambos de alejarse de las posiciones más visibles de la estructura, evitando su vinculación con un negocio posible ilícito».

Es a raíz de este oficio cuando la UCO pide a la juez requerir toda la documentación a Emvisesa de la parcela, incluyendo el proceso de arrendamiento y el de enajenación, así como información bancaria de otras sociedades vinculadas a Pineda y su mujer.