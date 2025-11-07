Suscríbete a
El socialista Rafael Pineda dio un pelotazo de 2,2 millones con la venta de la parcela de Emvisesa que alquiló Espadas a su mujer

La UCO investiga el enriquecimiento del entramado empresarial del ex jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, su esposa y sus socios

Una sociedad de su mujer fue la única que ofertó en 2016 por el arrendamiento del solar, lo que hipotecó varias subastas para su enajenación, y ocho años después la compró por 1,7 millones

Rafael Pineda, ex alto cargo del PSOE, a un narco: «Un negocio me ha dejado un dinerito curioso»

El socialista Rafael Pineda ofreció a un narco dar papeles a extranjeros desde su puesto en la Delegación del Gobierno

Parcela comprada y vendida en cuatro meses por Pineda, su mujer y sus socios
Parcela comprada y vendida en cuatro meses por Pineda, su mujer y sus socios
Jesús Díaz

Jesús Díaz

El socialista Rafael Pineda, su mujer Olga Pérez y sus socios vendieron por más del doble la parcela de Pino Montano que habían adquirido tan solo cuatro meses antes a Emvisesa. El negocio fue redondo, pues entre el matrimonio y su entorno ... presuntamente se repartieron 2,2 millones de euros de beneficios. Precisamente esta operación fue la que llevó a la Guardia Civil a investigar todos los movimientos de «una operativa comercial sospechosa», que terminó con dicho solar público de más de diez mil metros en manos de una sociedad de la esposa del que fuera hasta escasas semanas jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía, con Pedro Fernández a la cabeza.

