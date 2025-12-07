Mueren dos personas en una colisión múltiple en la A-92 a su paso por Estepa

Inicio trágico del puente de diciembre en las carreteras sevilllanas. Dos personas han muerto en la noche de este sábado en la provincia víctimas de un accidente de tráfico. Los servicios de Emergencias Andalucía han informado de que dos personas han muerto en una colisión ... múltiple en la autovía A-92 en el kilómetro 109, en el término municipal de Estepa a las 23:51 horas de este 6 de diciembre, festivo por el día de la Constitución.

Como consecuencia de este siniestro, además de los dos fallecidos, han resultado afectadas otras cuatro personas, que han sido evacuados al hospital de La Merced de Osuna.

