La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

Mueren dos personas en una colisión múltiple en la A-92 a su paso por Estepa

Otras cuatro personas afectadas en el accidente ocurrido a última hora de este sábado han sido trasladas al hospital de La Merced de Osuna

Imagen de archivo de un furgón de la Guardia Civil
R. V.

Inicio trágico del puente de diciembre en las carreteras sevilllanas. Dos personas han muerto en la noche de este sábado en la provincia víctimas de un accidente de tráfico. Los servicios de Emergencias Andalucía han informado de que dos personas han muerto en una colisión ... múltiple en la autovía A-92 en el kilómetro 109, en el término municipal de Estepa a las 23:51 horas de este 6 de diciembre, festivo por el día de la Constitución.

