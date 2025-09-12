Suscríbete a
La UCO requisa contratos de Emvisesa de la época de Juan Espadas en Sevilla

La investigación se centra en el contrato de alquiler desde 2016 de una parcela en Pino Montano que la adjudicataria subarrendaba posteriormente a Burger King, KFC y a una gasolinera

Así tocó fondo Emvisesa: pérdidas millonarias, deuda desbocada y promociones vacías en 2016

La parcela del barrio de Pino Montano se sitúa entre las calles Estrellas Castor, Estrella Vega y la carretera de Brenes
La parcela del barrio de Pino Montano se sitúa entre las calles Estrellas Castor, Estrella Vega y la carretera de Brenes ABC
Varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil accedieron este pasado miércoles a la sede de Emvisesa con un oficio judicial para requisar una serie de expedientes relacionados con la gestión de esta empresa municipal. Según ha podido saber ... este periódico, se trata de una documentación correspondiente al año 2016, etapa en la que el socialista Juan Espadas estaba todavía al frente de la Alcaldía de Sevilla, y que está vinculada con el arrendamiento de una parcela de uso terciario situada en la zona norte del barrio de Pino Montano. En concreto, estos terrenos, que por entonces eran titularidad del Ayuntamiento de Sevilla, se ubican entre las calles Estrella Castor y Estrella Vega, muy próximos al área comercial del Higuerón donde están empresas como Costco o Brico Depot.

