La UCO vuelve a Emvisesa para requisar los correos del trabajador que participó del pelotazo del socialista Rafael Pineda

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han vuelto a la sede de Emvisesa para analizar el ordenador del trabajador que participó en el pelotazo urbanístico del socialista Rafael Pineda, su esposa y otros socios con la ... venta millonaria de la parcela de más de diez mil metros cuadrados del Higuerón, cinco meses después de adquirirla a la empresa municipal de vivienda por menos de la mitad del dinero.

En el marco de la investigación por tráfico de influencias y corrupción en los negocios que se lleva en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla, los investigadores del Instituto Armado, por autorización de la instructora de las diligencias, acudieron este pasado lunes por la mañana para requisar los correos electrónicos del jefe de servicio Terciarios de Emvisesa, D. M. L., quien, según la UCO, se llevó unos 78.000 euros por maniobrar para facilitar la venta en 2024 de la parcela a Higuerón Real Estate, sociedad de la mujer de Pineda, quien tenía una concesión administrativa por cuarenta años de los usos de dichos suelos.

En concreto, los miembros de la UCO desplazados hasta Sevilla se han centrado en los correos electrónicos desde el año 2015 de este responsable de suelos terciarios, es decir, encargado de parcelas que tenían esta calificación, como es el caso de la del Higuerón y sobre cuyo proceso de licitación se investiga ahora si existió un supuesto trato de favor. Este empleado, actualmente suspendido de empleo por la dirección de la empresa municipal, está al frente de la gestión de más de 500 locales y 800 garajes que forman parte del patrimonio de Emvisesa.

La de este lunes supone la tercera vez que la Guardia Civil acude a las oficinas de Emvisesa en el parque empresarial Arte Sacro, tras el 10 de septiembre y el 15 de octubre, con el propósito de recabar toda la documentación relativa a la parcela de Pino Montano desde que en verano de 2016 se abriera un procedimiento público para su arrendamiento. Sólo se presentó una oferta, la de Olga Pérez, mujer del que fuera hasta hace unos meses jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía y dirigente municipal en el gobierno de Alfredo Sánchez Monteseirín, donde llegó a ocupar cargos como delegado de Medio Ambiente o gerente de Lipasam.

Olga Pérez, odontóloga de profesión, ofreció mejores condiciones, incluso, que las recogidas en el pliego de condiciones, como un incremento del canon anual o reducir de cincuenta a cuarenta años la duración del contrato. Esta circunstancia, precisamente, fue clave en la posterior falta de interés del mercado en la compra de dichos suelos en los distintos intentos como quedó demostrado en 2022 cuando se sacó a subasta por 1,9 millones (precio fijado por el gobierno municipal socialista de Juan Espadas y del por entonces vicepresidente de la empresa de la municipal de vivienda y delegado de Urbanismo, Antonio Muñoz en 2016) y el procedimiento quedó desierto.

Aquel cambio en la tasación de dichos suelos se produjo en julio de 2016, esto es, justo antes de su alquiler a Olga Pérez Jiménez, un nuevo valor que influyó en la fijación del canon anual. Cinco años antes, con la llegada en 2011 de Juan Ignacio Zoido al Ayuntamiento se realizó una tasación de esta parcela pública en Pino Montano, en pleno desarrollo del Higuerón, fijando el valor de la misma en más de 3,3 millones de euros.

Cuando la mujer de Pineda consiguió acceder, en régimen de alquiler, a la explotación de la parcela, creó una sociedad, Higuerón Real Estate, con la que firmó el contrato con Emvisesa. Eso fue marzo de 2017. Pérez subarrendó los suelos para que allí se instalasen una gasolinera, un Burger King y un KFC.

Pero la UCO también investiga la posterior venta, en el año 2024, de dicho solar, que volvió a caer en manos de Olga Pérez, al ser la única ofertante. Tras la fallida subasta de 2022, Emvisesa, en base a un informe económico de tasación propio, bajó en 2024 el valor de la misma a 1,76 (IVA incluido). Según el jefe de Terciarios, el precio de la parcela estaba «fuera de mercado». Higuerón Real Estate, sociedad a la que evidentemente no le pesaba la concesión de uso del suelo por 40 años porque la beneficiada era la propia sociedad de Olga Pérez, pagó 1,469.204 euros (1,77 millones con IVA incluido), 40 céntimos más del precio de salida.

Eso fue en septiembre de 2024. Apenas cinco meses después, en enero de 2025, Pineda, su mujer y sus socios (uno de ellos el prestamista de los 1,7 millones y el otro, alto cargo del holding Burger King Spain) vendieron la parcela por 3,9 millones a Eryel Invest S.L, una sociedad del holding de la multinacional de hamburguesas. Curiosamente, el mismo valor de tasación que fijó el gobierno de Zoido.

Esta operación inmobiliaria, a la que llegó la Guardia Civil tras un análisis patrimonial del matrimonio Pineda-Pérez tras investigar los favores a cambio de dádivas del socialista a uno de los principales investigados por blanqueo de capitales derivados del narcotráfico, fue la que hizo a los agentes a solicitar a la juez requerir a Emvisesa toda la documentación relacionada a dicho solar. Ahora se pone el foco en el papel del técnico de Emvisesa, el jefe de sección Terciarios, que recibió 80.000 euros de la venta de la parcela. La empresa municipal le tiene abierta una investigación interna y lo ha suspendido de empleo provisionalmente.