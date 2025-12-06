Casi un 70% de los policías locales del dispositivo de la tarde del sábado del puente se ausenta del servicio

Un total de 86 de los 127 agentes de la Policía Local de Sevilla nombrados en el turno de la tarde del sábado del puente de la Constitución se han ausentado del servicio. Una muestra de que el principio de acuerdo alcanzado en ... la tarde del viernes entre el Ayuntamiento y la Policía respecto a los servicios especiales del Plan de Navidad y las horas extraordinarias ligadas a los mismos no están consolidados aún y resta trabajo por hacer. De hecho, las negociaciones llevadas a cabo el pasado viernes no contemplaban el plan para este puente.

Así pues, en el turno de tarde del sábado, Día de la Constitución y con el centro repleto de comidas de Navidad y la celebración del partido Betis-Barcelona en el estadio de la Cartuja, han acudido a su puesto de servicio 39 funcionarios municipales, lo que deriva en un dato de que el 67 por ciento de los llamados a trabajar en el primer día del puente se han ausentado. Fuentes de ABC aseguran que únicamente han estado disponibles dos coches, ya que otros dos estaban destinados para el mapping del centro, y tres más en el partido de la Cartuja.

Sea como fuere, los sindicatos han expresado en la mañana de este sábado que no existen aún un acuerdo con el Ayuntamiento, llegando a expresar que no se ha negociado nada aún. Queda por ver qué harán los agentes de la Policía Local durante este domingo, una jornada que se enmarca plenamente en el Plan de Navidad, ya que este sábado de la Constitución está incluido en el plan anual que se lleva a cabo a principios de año. De esta forma, los turnos especiales de este fin de semana se unen al anterior fin de semana, marcado por el acto oficial del encendido del alumbrado navideño en más de 300 calles y el derbi entre el Sevilla y el Betis, que también se vieron ensombrecidos por las ausencias masivas de agentes pese a la obligatoriedad de la asistencia.

En la tarde del viernes se produjeron mensajes de todas las partes reconociendo la «buena voluntad» mutua y las declaraciones de los portavoces sindicales señalaban que la Policía Local «va a estar» a disposición. Eso sí, también se espera que dicha solución se produzca a lo largo de la semana que viene, primero en la asamblea de trabajadores, después en la mesa de negociación del Ayuntamiento y finalmente en el pleno municipal, con la aprobación del Plan de Navidad.

Cabe recordar que la semana ha transcurrido con importantes momentos de tensión, con cruce de comunicados entre sindicatos policiales y Ayuntamiento, y con la protesta de los primeros contra el alcalde y contra ABC por informar del boicot al Plan de Navidad.