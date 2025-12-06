Suscríbete a
Prisión sin fianza para la madre del niño asesinado en Almería y su pareja

Casi un 70% de los policías locales del dispositivo de la tarde del sábado del puente se ausenta del servicio

El acuerdo alcanzado este viernes, que los sindicatos desmienten, no contemplaba la cobertura de este fin de semana

José Luis Sanz gana el pulso a la Policía Local y logra el rescate de su Plan de Navidad

Ambiente en la Avenida de la Constitución este sábado Juan Flores
Jaime Parejo

Un total de 86 de los 127 agentes de la Policía Local de Sevilla nombrados en el turno de la tarde del sábado del puente de la Constitución se han ausentado del servicio. Una muestra de que el principio de acuerdo alcanzado en ... la tarde del viernes entre el Ayuntamiento y la Policía respecto a los servicios especiales del Plan de Navidad y las horas extraordinarias ligadas a los mismos no están consolidados aún y resta trabajo por hacer. De hecho, las negociaciones llevadas a cabo el pasado viernes no contemplaban el plan para este puente.

