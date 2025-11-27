Suscríbete a
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estrecha el cerco al PSOE en Sevilla

Los agentes de UCO investigan en paralelo a Rafael Pineda, exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía durante siete años, y a Paco Salazar, asesor de Pedro Sánchez, y al histórico Francisco Toscano

Imagen de archivo de un agente de la UCO de la Guardia Civil
Imagen de archivo de un agente de la UCO de la Guardia Civil ABC
Jesús Díaz

Desde que el pasado 12 de septiembre los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acudieran a la sede de Emvisesa por primera vez para requerir documentación del procedimiento público de enajenación por parte de la empresa municipal de ... la parcela de más de diez mil metros de Higuerón a Olga Pérez, mujer de Rafael Pineda, la agenda en Sevilla de este grupo especializado del Instituto Armado está estrechando el cerco al PSOE en la provincia, Han intervenido en el caso Pineda en Emvisesa y la Delegación del Gobierno y en el caso Salazar-Toscano en Dos Hermanas en poco más de dos meses.

