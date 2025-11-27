La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil estrecha el cerco al PSOE en Sevilla

Desde que el pasado 12 de septiembre los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil acudieran a la sede de Emvisesa por primera vez para requerir documentación del procedimiento público de enajenación por parte de la empresa municipal de ... la parcela de más de diez mil metros de Higuerón a Olga Pérez, mujer de Rafael Pineda, la agenda en Sevilla de este grupo especializado del Instituto Armado está estrechando el cerco al PSOE en la provincia, Han intervenido en el caso Pineda en Emvisesa y la Delegación del Gobierno y en el caso Salazar-Toscano en Dos Hermanas en poco más de dos meses.

Hasta tres veces se han personado los investigadores de la UCO en las oficinas de Emvisesa en el Polígono Arte Sacro de la capital para hacerse con toda la documentación relativa a dicha parcela, que en verano de 2016 fue adjudicada en régimen de arrendamiento por cuarenta años a la mujer de Pineda, odontóloga de profesión y la única que se presentó a dicho procedimiento público. Posteriormente, en verano de 2024, Higuerón Real Estate, sociedad de Pérez, también fue la única oferta que se presentó para comprar este solar, que ya explotaba la mujer del socialista, por 1,7 millones de euros. Cinco meses después Higuerón Real Estate la traspasó a una sociedad del holding empresarial de Burger King Spain por 3,9 millones de euros. Esta «operación comercial sospechosa» puso el foco de la UCO en Pineda.

En la tercera visita de la UCO a Emvisesa, que se efectuó el pasado lunes 25 de noviembre, los agentes requisaron los correos, desde el año 2015, del jefe de servicios Terciarios de la empresa municipal, suspendido de empleo por la dirección, después de que la Guardia Civil señalase que éste se llevó unos 78.000 euros de los beneficios que dejó la venta del solar por su implicación en la operación.

Ese mismo día, el pasado 25 de noviembre, la UCO hizo acto de presencia en la Delegación del Gobierno de Andalucía, donde trabajó Pineda durante siete años (2018-2025) como jefe de gabinete. Entró con Alfonso Rodríguez Gómez de Celis y se mantuvo hasta su salida con Pedro Fernández. Allí requisaron todo su correo electrónico.

Pero mientras practican todas estas diligencias en el caso Pineda, la Unidad Central Operativa también desarrolla su labor investigadora, a petición de un juzgado de Dos Hermanas en la contratación del socialista Francisco Salazar, asesor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Ayuntamiento nazareno entre 2012 y 2017, con Francisco Toscano como alcalde.

Hasta dos veces (la primera a finales de septiembre y la segunda el pasado miércoles 19 de este mes), según han confirmado a este periódico fuentes municipales, han acudido los agentes al Consistorio para recabar documentación sobre dicha colocación como técnico municipal y su posterior excedencia. Vox, en una querella, llevó a los tribunales que Paco Salazar, uno de los más fieles escuderos del líder del PSOE, cobraba del Ayuntamiento de Dos Hermanas mientras trabajaba en Ferraz.