Suscríbete a
ABC Premium

Jennifer, la joven colombiana que llegó al Viso del Alcor en busca de una vida mejor

Madre de tres hijas, convivía en la localidad sevillana con una menor de 11 años

La Guardia Civil investiga un posible asesinato machista en una vivienda en El Viso del Alcor

Domicilio de la calle Calvario en el que se produjo el presunto asesinato de Jeny
Domicilio de la calle Calvario en el que se produjo el presunto asesinato de Jeny J. P.
Jaime Parejo

Jaime Parejo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La tragedia de esa lacra que es la violencia machista sigue dejando historias y vidas por el camino que nunca debieron perderse. Es el caso de Jennifer, la última presunta víctima de la violencia de género que perdía la vida la noche del ... sábado en la localidad sevillana del Viso del Alcor. Esta mujer de origen colombiano llegó a este municipio hace relativamente poco tiempo en busca de una estabilidad laboral y de ingresos que le permitieran forjarse una vida estable y, sobre todo, darle un futuro mejor a sus tres hijos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app