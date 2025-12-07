Jennifer, la joven colombiana que llegó al Viso del Alcor en busca de una vida mejor

La tragedia de esa lacra que es la violencia machista sigue dejando historias y vidas por el camino que nunca debieron perderse. Es el caso de Jennifer, la última presunta víctima de la violencia de género que perdía la vida la noche del ... sábado en la localidad sevillana del Viso del Alcor. Esta mujer de origen colombiano llegó a este municipio hace relativamente poco tiempo en busca de una estabilidad laboral y de ingresos que le permitieran forjarse una vida estable y, sobre todo, darle un futuro mejor a sus tres hijos.

En este municipio sevillano Jennifer convivía con su hija de 11 años y otro familiar, y aguardaba la oportunidad de traerse consigo a sus dos otros hijos a España para reunirse en un proyecto de vida truncado por su presunta pareja Ismael. Según cuenta Natalia, una amiga de la víctima, la hija se encontraba presente en el momento de la agresión, pero la consiguieron sacar el domicilio en el que acabaría sucediendo el trágico desenlace de Jennifer.

Natalia reconocía que Jennifer «nos había contado que tenía miedo» y también que tomaba medicación contra los nervios. Cuestionada por si conocía el motivo por el que no había denunciado anteriormente al presunto homicida, la amiga de la víctima declaraba que «no denunciaba porque decía que tienes que llegar con la cara echada abajo para que te hagan caso», a la par que justificaba esta afirmación señalando que para denunciar casos de violencia de género tenían que ir a Carmona, y Jennifer carecía de coche para llegar allí.

En el pueblo no era muy conocida. Una vecina de cuatro casas más adelante del lugar de los hechos señalaba que en el domicilio donde se produjo el presunto asesinato salía y entraba gente pero que estaba casi todo el tiempo cerrada. Además, estos vecinos también comentaban lo que ya era conocido en el Viso del Alcor, que el presunto autor, vecino de Mairena del Alcor, tuvo una ex pareja que estaba en el archivo de VioGén por presuntos malos tratos del mismo.

Una vez que los agentes de la científica de la Guardia Civil terminaron de recabar pruebas en la escena del crimen, el domicilio de la calle Calvario quedó sellado por la Benemérita y se convirtió en una especie de altar con la llegada de velas de vecinas y amigas anónimas que quisieron rendir su particular homenaje a Jennifer, la joven colombiana que llegó al Viso del Alcor en busca de una vida mejor.