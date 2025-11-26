Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
Ochando consigue su primera estrella Michelin y suma un nuevo hito gastronómico en Sevilla

La UCO también acude a la Delegación del Gobierno en Andalucía en busca de papeles del socialista Rafael Pineda

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se personaron el pasado lunes en dependencias del Gobierno en la Plaza de España de Sevilla en la investigación abierta al que fuera jefe de gabinete de Pedro Fernández

La UCO vuelve a Emvisesa para requisar los correos del trabajador que participó del pelotazo del socialista Rafael Pineda

Dependencias de la Delegación del Gobierno en Andalucía en la Plaza de España
Dependencias de la Delegación del Gobierno en Andalucía en la Plaza de España Raúl doblado
Jesús Díaz

Jesús Díaz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al socialista Rafael Pineda, en el marco de una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla por hechos que podrían constituir delitos de tráfico de influencias y ... corrupción en los negocios, alcanza una nueva esfera de actuación. El pasado lunes un grupo de agentes se personaron en dependencias en Sevilla de la Delegación del Gobierno en Andalucía por documentación relativa al que fuera jefe de gabinete de Pedro Fernández hasta el pasado mes de agosto.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app