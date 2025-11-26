La UCO también acude a la Delegación del Gobierno en Andalucía en busca de papeles del socialista Rafael Pineda

La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al socialista Rafael Pineda, en el marco de una causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla por hechos que podrían constituir delitos de tráfico de influencias y ... corrupción en los negocios, alcanza una nueva esfera de actuación. El pasado lunes un grupo de agentes se personaron en dependencias en Sevilla de la Delegación del Gobierno en Andalucía por documentación relativa al que fuera jefe de gabinete de Pedro Fernández hasta el pasado mes de agosto.

Los mismos miembros de esta unidad especializada del Instituto Armado estuvieron el mismo día, y por tercera vez, en la sede de Emvisesa, recopilando todos los correos del jefe de servicios Terciarios de la empresa municipal de vivienda, quien presuntamente arregló el pelotazo inmobiliario que Pineda, su mujer y sus socios dieron con la venta de una parcela de más de diez mil metros cuadrados en Higuerón por 3,9 millones de euros en enero de 2025, cuando apenas cinco meses antes la adquirieron a la empresa pública por 1,7 millones.

Fue Higuerón Real Estate, sociedad de Olga Pérez (odontóloga de profesión y esposa del socialista), la única que ofertó en el procedimiento público de enajenación de estos suelos en el verano de 2024. Como fue Olga Pérez la única que participó en el procedimiento público del verano de 2016 para el arrendamiento de dichos suelos por un tiempo de cuarenta años a razón de un canon de 108.000 euros.

La Guardia Civil pone el foco en esta «sospechosa operación comercial», que supuso más de 2,2 millones de beneficios que se repartieron Pineda, su mujer, dos de sus socios en Higuerón Real Estate hasta poco antes de la venta y el trabajador de Emvisesa, que se llevó unos 78.000 euros por colaborar en dicho pelotazo, según la UCO, que apunta a un posible asunto de tráfico de influencias. De hecho, la dirección de la empresa municipal investiga de forma interna a este empleado, que entró en la sociedad en 2003 en la etapa municipal de Sánchez Monteseirín y fue ascendido con Juan Espadas en 2021.

Los investigadores llegaron a esta esta operación inmobiliaria impulsada por la sociedad de la mujer de Pineda a través de una investigación originaria a una organización criminal de blanqueo de capitales derivados del narcotráfico y otras actividades ilícitas como las estafas en créditos ICO.

En dicha causa, que también se lleva actualmente en el Juzgado de Instrucción número 10 de Sevilla y en la que hay más de tres personas, entre físicas y jurídicas, investigadas, la magistrada autorizó los pinchazos telefónicos de los principales implicados en esta trama. Ahí fue donde los agentes de la Policía Judicial detectaron la existencia de una persona a la que uno de los cabecillas de la red llamaba «delegado del Gobierno». Si bien, pronto averiguaron que no era Pedro Fernández sino Rafael Pineda, jefe de gabinete de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Pineda accedió a este puesto en 2018 de la mano de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, su «compadre» político como el mismo lo llama en una de las conversaciones que mantiene con uno de los cabecillas la red de narcotráfico. Ese año Gómez de Celis, actualmente vicepresidente del Congreso de los Diputados y compañero de Pineda en los gobiernos socialista de Sánchez Monteseirín en el Ayuntamiento de Sevilla, fue nombrado delegado del Gobierno en Andalucía.

Desde entonces Pineda ha mantenido ese cargo hasta que a finales del pasado mes de agosto abandonó su puesto. Unos quince días después ABC desvelaba que la UCO estaba investigándolo. Como explicó a este periódico el propio Pineda, había cesado para sumarse a un nuevo proyecto político junta al alcalde de La Línea de la Concepción, Juan Franco, denominado 100x100 Unidos. Sin embargo, Javier Vidal, presidente de la nueva formación, aseguró a ABC que el partido no tiene ningún vínculo con él, más allá de la relación personal que tiene con Franco.

«Soy el presidente del partido, un partido que acabamos de registrar, que aun no hemos presentado y que nos estamos sentando con muchas personas y empresas para intentar configurar el grupo de trabajo, pero no tenemos ningún tipo de relación en la actualidad con nadie ni compromiso con nadie. Cuando he visto las declaraciones me he quedado sorprendido porque, efectivamente, conocemos a Rafael Pineda, tiene una relación de hace años con Juan Franco en lo personal, pero nosotros como partido no tenemos ningún tipo de relación. De hecho he cerrado últimamente reuniones con otros señores en Sevilla que ofrecen los mismos servicios que Rafael», afirmaba Javier Vidal.

En dichos pinchazos telefónicos los agentes de la Guardia Civil detectaron las gestiones y favores que Pineda hizo, aprovechando su cargo, al cabecilla de la red de narcotráfico, como el arreglo de papeles a trabajadores en situación irregular o la reapertura de un local de copas y comida en Gines con la intermediación con el alcalde de esta localidad, el también socialista Romualdo Garrido. La UCO apuntaba que estas gestiones de Pineda, que tenía una relación de total «servilismo» hacia el líder de la organización, eran a cambio de dádivas en especie o económicas. De ahí que iniciara una indagación patrimonial a Pineda y su mujer. En ese momento destaparon el pelotazo urbanístico con la venta de la parcela de Emvisesa en Higuerón.

Este uso de su puesto en la Delegación del Gobierno en Andalucía ha llevado a los agentes de la UCO al frente de esta investigación a acudir a las dependencias de la Administración Central en la Plaza de España de Sevilla para requisar la documentación pertinente relativa a la actuación de Pineda que ayuden a esclarecer los hechos investigados, como han confirmado a este periódico fuentes del caso.