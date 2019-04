¿Por qué las vacunas no son obligatorias en España? El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría responde a esta y otras cuestiones con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización

Seguir Cristina Garrido @CrisGarridoP Actualizado: 25/04/2019 01:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La decisión de los padres de no inmunizar a sus hijos a pesar de la disponibilidad de vacunas no tiene base científicay es una amenaza para la salud mundial de la que ha alertado la OMS. Especialmente preocupante es el repunte de los casos de sarampión en Occidente por culpa de los movimientos antivacunas. Las autoridades sanitarias de EE.UU. ya han alertado de que esta enfermedad « podría resurgir con toda su fuerza» si continúa el descenso en las tasas de inmunización.

Nueva York, por ejemplo, ha tenido que declarar la «emergencia pública de salud» debido a la epidemia de sarampión que se vive en la ciudad desde octubre pasado, concretamente entre las comunidades judías ortodoxas que viven en Brooklyn. Hasta el punto de amenazar a los padres con multas de 1.000 dólares si no vacunan a sus hijos contra el sarampión.

Con motivo de la Semana Mundial de la Inmunización, cuyo lema es «Las vacunas salvan vidas», ABC Salud quiere responder a las dudas que los lectores pueden tener con respecto a las vacunas con la ayuda del doctor David Moreno, coordinador del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP).

-Si las vacunas son tan beneficiosas y seguras, ¿por qué en España no son obligatorias?

No tienen por qué relacionarse ambas cosas. En España no se plantea la obligatoriedad porque las coberturas son buenas. Afortunadamente, más del 95% de los niños menores de 2 años tienen puestas las vacunas de calendario. Esto no ocurre en otros países, por lo que han debido obligar.

-¿En qué situaciones se puede obligar a vacunar en España?

Actualmente, solo en caso de un problema de salud pública. Por ejemplo, en 2011, debido a un brote de sarampión en una zona de Granada, en el que había muchos niños no vacunados, el juez dictaminó la vacunación obligatoria de todos ellos, con la vacuna triple vírica, la vacuna que lleva sarampión.

-Algunas comunidades en España (Castilla y León, Extremadura, Galicia y Melilla) obligan a presentar la cartilla de vacunación para poder acceder a una plaza en una escuela infantil pública. ¿Qué le parece esta medida?

Que se contraponen dos derechos: el de vacunación libre de cada niño frente al derecho de que los niños estén en un ambiente seguro. Hay que reconocer que el niño no vacunado por decisión de los padres se beneficia de estar un ambiente seguro, ya que todos sus compañeros están vacunados. Es un debate complejo, en el que se perjudica a los niños doblemente: no están vacunados ni van al colegio. Planteo otra pregunta: ¿qué pasaría si todos los padres de un centro escolar deciden no vacunar a sus hijos? En la AEP pensamos que hay muchas cosas aún por hacer, empezando por la mejoría de la información y formación en vacunas de la población general y de los profesionales sanitarios.

-¿Hay países en los que las vacunas sí son obligatorias?

Sí, hay muchos países que obligan a vacunar, con diferentes modalidades.

-En Nueva York los brotes de sarampión en las comunidades judías han llevado a decretar un estado de emergencia y obligar bajo multa a la inmunización, ¿qué le parecen este tipo de medidas?

Es lógico. Allí el brote ha sido incontrolable, y es normal tomar este tipo de medidas. Es un tema grave y urgente de salud pública.

-En España, ¿qué vacunas entran en el calendario financiado a nivel estatal? ¿Quién lo decide?

Actualmente, en el calendario infantil básico, están las siguientes vacunas: difteria, tétanos, tosferina, poliomielitis, Haemophilus influenzae tipo b, hepatitis B, meningococo C, neumococo, triple vírica (sarampión, rubeola, parotiditis), varicela, papilomavirus (esta última solo para niñas de 12 años). Todas las comunidades, sin excepción, tienen estas vacunas en sus calendarios. Esta decisión parte del Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que son normalmente aceptadas por las comunidades.

-¿Qué comunidades autónomas han ampliado sus calendarios incluyendo más vacunas financidas?

Algunas comunidades tienen alguna vacuna que no tienen otras comunidades. Por ejemplo, Cataluña aplica la vacuna de la hepatitis A, y Castilla y León la vacuna del meningococo ACWY, aunque esta última vacuna se va a ir introduciendo en todas las comunidades durante 2019-2020.

-¿Por qué hay vacunas recomendadas que no entran en el calendario financiado? ¿Cuáles son? ¿Quién lo decide?

Estamos hablando de vacunas como meningococo B o rotavirus. Algunos países ya las tienen en sus calendarios oficiales, pero aquí aún no. Los pediatras pensamos que deben serlo, y mientras eso ocurre, la recomendamos basados en la evidencia científica disponible, y así se lo informamos a los padres.

-Cuando se viaja al extranjero, ¿hay vacunas obligatorias?

Normalmente no son obligatorias, pero sí recomendables. Solo con algunas vacunas para viajar a ciertos países hay obligación, como por ejemplo ocurre con la vacuna de la fiebre amarilla, que se exige para entrar en algunos países. Por otro lado, en ocasiones, para la admisión en algunos centros escolares o universitarios de países como Estados Unidos, exigen ciertas vacunas.

-¿Qué enfermedades se han conseguido erradicar gracias a las vacunas?

Hasta ahora, la viruela es la única que hemos conseguido erradicar, y estamos a muy poco de erradicar la poliomielitis, que actualmente solo existe en dos países. Cerca pero aún con más dificultades, podríamos erradicar la difteria.

-¿Hay enfermedades que podrían volver a nuestro país por culpa de los movimientos antivacunas?

Ya tuvimos el brote de sarampión en 2011 en gran parte por grupos de población no vacunada, y en 2015 el caso de difteria en Olot en un niño no vacunado. Puede volver a ocurrir, por lo que debemos estar muy atentos y mantener coberturas de vacunación altas, para lo cual debemos colaborar todos.