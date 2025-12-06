Una nueva terapia con anticuerpos erradica el mieloma múltiple en 18 pacientes

Un tratamiento con una terapia de anticuerpos dirigida a células inmunitarias y cancerosas erradica los rastros residuales del mieloma múltiple, un cáncer de células sanguíneas, según los resultados provisionales de un ensayo clínico realizado en 18 pacientes.

Los hallazgos se presentan en la reunión anual ... de la Sociedad Americana de Hematología (ASH).

Ninguno de los 18 pacientes que completaron hasta seis ciclos de tratamiento con el anticuerpo linvoseltamab presentó enfermedad detectable en pruebas de alta sensibilidad.

Este éxito preliminar sugiere que el tratamiento, un anticuerpo biespecífico, podría permitir a los pacientes evitar los trasplantes de médula ósea, que implican quimioterapia intensa y de alta potencia. También apunta a la posibilidad a largo plazo de mejorar las probabilidades de los pacientes de contraer esta enfermedad.

«Estos pacientes recibieron un tratamiento inicial moderno y eficaz que eliminó el 90% de su tumor», explica Dickran Kazandjian, del Instituto de Mieloma Sylvester. «Normalmente, pacientes como estos recibirían quimioterapia de dosis alta y necesitarían un trasplante. En cambio, les administramos un tratamiento con el fármaco linvoseltamab».

Para el investigador Ola Landgren, los resultados hasta el momento son «extremadamente impresionantes».

¿Un tratamiento curativo?

«Basándome en mi experiencia, predeciría que, tras una respuesta tan buena en tan poco tiempo, la enfermedad probablemente podría mantenerse alejada durante muchos años», destaca. «¿Podría no volver nunca en algunos pacientes? Diría que es posible».

El mieloma múltiple surge de células inmunitarias productoras de anticuerpos, llamadas células plasmáticas. Estas células cancerosas se acumulan, interfiriendo con las células sanguíneas normales y causando daños. No existe una cura establecida.

Actualmente, la mayoría de los pacientes con mieloma múltiple recién diagnosticado reciben una combinación de tres o cuatro fármacos. En algunos casos, esta terapia erradica las células de mieloma, pero en otras ocasiones el cáncer persiste. Estos rastros de mieloma pueden presentarse en niveles tan bajos que no se detectan en las evaluaciones estándar de médula ósea.

Tras el tratamiento no se encontró rastro del mieloma y se analizaron las médulas óseas de los pacientes con dos pruebas altamente sensibles

Los médicos de Sylvester utilizan una prueba genética altamente sensible para detectar enfermedad mínima residual (ERM) en pacientes con mieloma, capaz de identificar una célula cancerosa entre un millón de células normales. Tener ERM negativa se asocia con una supervivencia más prolongada. Tradicionalmente, los pacientes que siguen teniendo ERM después del tratamiento reciben quimioterapia de dosis alta, un procedimiento agresivo iniciado en 1983, seguido de un trasplante de sus propias células madre para permitir su recuperación.

A pesar de estos esfuerzos, en la mayoría de los casos el mieloma termina reapareciendo.

Dianas terapéuticas

Mientras que la mayoría de los anticuerpos terapéuticos se unen a una sola diana, los anticuerpos biespecíficos se unen a dos. El linvoseltamab se une a CD3, una proteína presente en los linfocitos T que destruye las células cancerosas, y a una segunda diana, BCMA, una proteína presente en las células del mieloma múltiple. Al poner en contacto estos dos tipos de células, el anticuerpo refuerza la respuesta inmunitaria del organismo contra el cáncer.

Tras el tratamiento, se analizaron las médulas óseas con dos pruebas altamente sensibles para detectar si quedaba enfermedad mínima residual, y no se encontró rastro del mieloma en los pacientes que completaron la terapia.

Basándose en su rendimiento hasta el momento, Kazandjian espera que linvoseltamab pueda ofrecer a los pacientes respuestas más duraderas que los trasplantes, tal vez proporcionando un control a largo plazo de la enfermedad: una «cura funcional».