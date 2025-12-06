Suscribete a
Una nueva terapia con anticuerpos erradica el mieloma múltiple en 18 pacientes

Los primeros resultados muestran la cura funcional de este cáncer de la sangre sin necesidad de hacer un trasplante de médula ósea

El primer paciente español con mieloma múltiple tratado con CAR-T comercial, libre de enfermedad tras 7 meses

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico
Rafael Ibarra

Rafael Ibarra

Un tratamiento con una terapia de anticuerpos dirigida a células inmunitarias y cancerosas erradica los rastros residuales del mieloma múltiple, un cáncer de células sanguíneas, según los resultados provisionales de un ensayo clínico realizado en 18 pacientes.

Los hallazgos se presentan en la reunión anual ... de la Sociedad Americana de Hematología (ASH).

