¿Por qué los fumadores que acaban de dejar el tabaco son más sensibles al dolor?

Los fumadores que han dejado recientemente el hábito sufren una mayor sensibilidad al dolor durante el periodo de abstinencia, hasta el punto de que a menudo requieren más analgésicos después de una cirugía. ¿Por qué se produce este fenómeno? Para dar respuesta, Zhijie ... Lu, del Hospital Minhang de la Universidad de Fudan, y Kai Wei, del Hospital de Cirugía Hepatobiliar del Este de Shanghái, lideraron a un equipo de investigadores que exploraron la actividad cerebral para descubrir por qué la abstinencia de nicotina se vincula con la sensibilidad al dolor. Los resultados se han publicado en la revista 'JNeurosci'.

El estudio reveló que 30 fumadores abstinentes presentaban alteraciones en el funcionamiento de áreas cerebrales específicas, mayor sensibilidad al dolor y una mayor necesidad de alivio de las molestias posoperatorias, en concreto con opioides, en comparación con 30 no fumadores.

Cuanto más tiempo se abstenían los fumadores, mayor era su sensibilidad al dolor, lo cual se asoció con un conjunto específico de regiones cerebrales. La buena noticia es que este efecto se limitó a un período específico de abstinencia, lo que respalda hallazgos previos de que la sensibilidad al dolor puede volver a niveles normales una vez que se superan los 3 meses sin fumar.

«Queremos enfatizar que nuestro estudio no desalienta a los fumadores a dejar de fumar antes de la cirugía. Nuestro objetivo es animar a los investigadores a profundizar en los mecanismos que subyacen a la elevada sensibilidad al dolor durante la abstinencia a corto plazo, con el fin de desarrollar estrategias para mitigar el desafío clínico del aumento del uso de analgésicos (especialmente opioides) asociado con el abandono preoperatorio del hábito de fumar», afirma Wei.

Los investigadores ya han comenzado a explorar los mecanismos de un analgésico posoperatorio que podría ser más eficaz que los opioides en fumadores abstinentes, así como los mecanismos y la eficacia de las terapias de reemplazo de nicotina preoperatorias.