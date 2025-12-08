Esta terapia génica destruye las células del cáncer en las leucemias más agresivas

Un tratamiento innovador que utiliza células inmunitarias editadas genéticamente, desarrollado por científicos de UCL (University College London) y el Hospital Great Ormond Street (GOSH), ha mostrado resultados prometedores para ayudar a niños y adultos a combatir la leucemia linfoblástica aguda de células T ( ... T-ALL), una forma rara y agresiva de cáncer de sangre.

Esta terapia génica pionera (BE-CAR7) utiliza células inmunitarias con un versión avanzada de la tecnología CRISPR, llamada edición de bases, para tratar leucemias de células T previamente intratables y ayudar a los pacientes a alcanzar la remisión, ofreciendo una nueva esperanza a las familias afectadas por este cáncer agresivo. La edición de bases permite modificar con precisión letras individuales del ADN dentro de células vivas.

En 2022, investigadores de GOSH y UCL administraron el primer tratamiento mundial usando edición de bases a una niña de 13 años de Leicester, Alyssa Tapley.

Desde entonces, ocho niños y dos adultos más han recibido el tratamiento.

Los resultados del ensayo clínico se publican en ´The New England Journal of Medicine' y han sido presentados en la 67ª Reunión Anual de la Sociedad Americana de Hematología.

Alyssa ya tiene 16 años. Tras un diagnóstico de leucemia de células T en 2021 y tras no responder a terapias estándar, se le ofreció participar en el ensayo.

La terapia BE-CAR7 logró remisiones profundas en el 82% de los pacientes, lo que permitió realizar trasplantes de células madre sin enfermedad activa. El 64% continúa libre de leucemia, y algunos llevan ya tres años sin tratamiento ni signos de recaída. Los efectos secundarios fueron los esperados y manejables (bajos recuentos sanguíneos, síndrome de liberación de citocinas y erupciones), mientras que los riesgos más importantes provinieron de infecciones virales durante la recuperación del sistema inmunitario.

La inmunoterapia con células CAR-T se ha desarrollado recientemente para tratar varios tipos de cáncer hematológico. Esta terapia modifica células T del sistema inmunitario para que expresen receptores quiméricos de antígeno (CAR) que reconocen y atacan células cancerosas específicas. Sin embargo, desarrollar esta terapia para la leucemia de células T, que proviene de células T anómalas, ha sido un reto.

Código genético

Las células BE-CAR7 se diseñan mediante edición de bases, una técnica de nueva generación que no corta el ADN, reduciendo el riesgo de daño cromosómico. Usando sistemas de guía CRISPR, se modifican letras individuales del código genético para alterar las células T. Estos complejos cambios generaron bancos almacenables de células CAR-T 'universales' capaces de localizar y atacar la leucemia de células T.

Estas células 'universales' fueron fabricadas a partir de glóbulos blancos de donantes sanos en una sala limpia del Hospital Great Ormond Street, mediante un proceso automatizado que utiliza ARN personalizado, ARNm y un vector lentiviral, desarrollado por el equipo de investigación.

El proceso modifica células T donadas para volverlas universales y resistentes: se eliminan sus receptores naturales para evitar problemas de compatibilidad, así como las marcas CD7 (para impedir que se ataquen entre sí) y CD52 (para que no sean destruidas por el tratamiento inmunosupresor). Finalmente, se les añade un receptor CAR dirigido a CD7 mediante un virus desactivado, permitiendo que reconozcan y destruyan células leucémicas.

Al administrar las células CAR-T editadas por base al paciente, estas destruyen rápidamente todas las células T, incluidas las leucémicas. Si la leucemia se erradica en cuatro semanas, el sistema inmune se reconstruye mediante un trasplante de médula ósea en varios meses.

CAR-T

«Mostramos resultados prometedores con edición genética de precisión en niños con cáncer agresivo y este grupo más amplio confirma el impacto del tratamiento», afirma Waseem Qasim, líder del estudio y profesor de terapia celular y génica en UCL, además de inmunólogo consultor en GOSH. «Hemos demostrado que las células CAR-T editadas por base 'universales' pueden destruir leucemias CD7+ muy resistentes».

Reconoció que «muchos equipos participaron y, aunque celebramos los éxitos, somos conscientes de que algunos niños no tuvieron el resultado esperado. Son tratamientos intensos y las familias valoran la importancia de aprender de cada experiencia».

Rob Chiesa, investigador y consultor en trasplante de médula ósea en GOSH, destaca que «aunque la mayoría de niños responde bien a tratamientos estándar, un 20% no lo hace. Para ellos, esta investigación representa una esperanza de mejor pronóstico frente a esta leucemia agresiva».