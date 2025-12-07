Suscríbete a
SALUD

Sara Marín, médica: «Si tienes menos de 25 años, tu cerebro no está preparado para el alcohol»

La doctora comparte esta reflexión en redes sociales

La doctora Sara Marín Berbell
La doctora Sara Marín Berbell Instagram
Antonio Távora

Antonio Távora

Sevilla

Hablar de alcohol y juventud nunca es sencillo. Es un tema que se da por hecho, que se normaliza, que parece formar parte de la vida social desde edades muy tempranas. Y sin embargo, cada vez más profesionales de la salud están levantando la voz ... para recordar que divertirse no debería implicar poner en riesgo el propio cuerpo. Una de las que lleva tiempo insistiendo en ello es Sara Marín Berbell (@uncafecontudoctora), médica especializada en microbiota, salud femenina y salud mental.

