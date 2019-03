Cuidado con las dietas yo-yo, aumentan el riesgo de enfermedad cardiaca en mujeres Este tipo de dietas están diseñadas para perder y recuperar peso rápidamente de forma continuada

Las dietas yo-yo, aquellas diseñadas para perder y recuperar peso rápidamente de forma continuada, puede aumentar el riesgo de muerte por enfermedad cardíaca y además, dificultar a las mujeres el control de una variedad de factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Lo ha visto una investigación presentada en las Sesiones Científicas de la American Heart Association 2019.

«Un peso saludable es una forma de tener un corazón sano, pero mantener el peso es difícil; de hecho, las fluctuaciones en el peso pueden hacer que sea más difícil lograr una salud cardiovascular ideal», afirma Brooke Aggarwal, autora principal del estudio y profesora en la Universidad de Columbia (EE.UU.).

Los investigadores estudiaron a 485 mujeres que informaron cuántas veces (excepto durante los embarazos) habían perdido al menos 5 kilos, solo para recuperar el peso en un año. Todas ellas se evaluaron con el American Heart Association - Life's Simple 7, una medida que valora cómo las personas controlan importantes factores de riesgo de enfermedad cardíaca -incluido el índice de masa corporal, colesterol, presión arterial, azúcar en la sangre, tabaquismo, actividad física y dieta-.

La mayoría de las participantes (73%) informó al menos un episodio de pérdida de peso yo-yo, con un rango de cero a 20 episodios. Los investigadores descubrieron que las mujeres con uno o más episodios de pérdida de peso del yo-yo tenían un 82% menos probabilidades de tener un índice de masa corporal óptimo.

«Las mujeres sin antecedentes de embarazo probablemente eran más jóvenes y podrían ser aquellas que comenzaron a completar una oscilación de peso a una edad más temprana. Necesitamos identificar los periodos críticos para el efecto de la fluctuación del peso en el riesgo de enfermedad cardiaca durante el curso de la vida con el fin de saber si es peor cuando las mujeres comienzan una dieta de tipo montaña rusa a una edad temprana», afirma Aggarwal.

¿Y en hombres?

El estudio se limita a no diferenciar la pérdida de peso no intencional y la intencional, y se basa en datos con información aportada por las participantes y medidas tomadas en un solo momento. Aggarwal hace hincapié en que el equipo actualmente no puede diferenciar si las dietas yo-yo presentan efectos adversos sobre los factores de 'Life's Simple 7' o, más bien, que aquellas que no se adhieren a la guía 'Life's Simple 7' tienen más dificultades para mantener un bajo peso y terminan siguiendo una dieta yo-yo dieta con mayor frecuencia. Los resultados del estudio en mujeres pueden no ser extrapolables a los hombres.

«Esperamos extender el estudio de cinco a diez años para confirmar estos resultados y observar los efectos a largo plazo», adelanta Aggarwal. «Sin embargo, ha habido investigaciones previas que mostraron resultados similares en los hombres, y los que pasaron por oscilaciones de peso tienen el doble de riesgo de muerte cardiovascular en la mediana edad», concluye.