Dieta Adelgazar no es tan difícil, solo necesitas 15 minutos al día Llevar un registro de las calorías y grasas consumidas a diario aumenta las probabilidades de éxito en la pérdida de peso, según un estudio

C. G. @abc_salud Madrid Actualizado: 26/02/2019 02:13h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

«Write it when you bite it» («Escríbelo cuando lo muerdas», en castellano). Esta máxima puede ayudarte a adelgazar de forma eficaz. El mejor predictor del éxito en la pérdida de peso es llevar un registro del consumo diario de calorías y grasas, y esta acción solo te llevará 15 minutos al día, de acuerdo con un reciente estudio de la Universidad de Vermont y la de Carolina del Sur, que se publicará en la edición de marzo de la revista «Obesity».

Contar calorías puede parecer tedioso, pero esta investigación ha demostrado que dedicar apenas unos minutos al día puede aumentar las probabilidades de éxito de la dieta.

Para ello, los investigadores observaron los hábitos de autocontrol dietético de 142 personas en un programa conductual de pérdida de peso. Durante 24 semanas, los participantes se reunieron semanalmente para una sesión grupal en línea dirigida por un dietista.

Después de seis meses de monitorear su ingesta, los participantes más exitosos dedicaron un promedio de solo 14.6 minutos por día a registrar las calorías y la grasa de todos los alimentos y bebidas que consumieron, así como el tamaño de las porciones y los métodos de preparación.

El estudio es el primero en cuantificar la cantidad de tiempo que el autocontrol de la dieta exige para aquellos que pierden peso con éxito. Los participantes que perdieron el 10 por ciento de su peso corporal (los miembros más exitosos de la cohorte) gastaron un promedio de 23.2 minutos por día en autocontrol en el primer mes del programa. Al sexto mes, el tiempo se había reducido a los 14.6 minutos.

«La gente lo odia; piensan que es oneroso y horrible, pero la pregunta que tuvimos fue: ¿cuánto tiempo toma realmente el autocontrol de la dieta? La respuesta es no mucho», señala Jean Harvey, presidente del Departamento de Nutrición y Ciencias de los Alimentos de la Universidad de Vermont y el autor principal del estudio.

Lo que más predijo el éxito de la pérdida de peso no fue el tiempo dedicado a la supervisión, ya que los que tomaron más minutos e incluyeron más detalles no obtuvieron mejores resultados, sino la frecuencia de los inicios de sesión, lo que confirma las conclusiones de estudios anteriores. «Aquellos que se monitoreaban tres o más veces al día, y fueron constantes día tras día, fueron los más exitosos», destaca Harvey. «Parece ser el acto de autocontrol lo que marca la diferencia, no el tiempo empleado o los detalles incluidos», concluye.

Harvey espera que los resultados del estudio motiven a más personas a adoptar el autocontrol dietético, con aplicaciones como LoseIt, Calorie King y My Fitness Pal, como una estrategia para adelgazar.