Coronavirus de China: Cómo me protejo para evitar el contagio

El nuevo coronavirus de China(2019-nCoV) es un virus respiratorio cuyos principales síntomas son fiebre por encima de 38ºC, tos y dificultad respiratoria. En casos más graves, la infección puede causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e incluso la muerte, según informa la OMS. El 25% de los casos confirmados han presentado síntomas graves, según el Comité de Emergencia de la OMS.

Los coronavirus son zoonóticos, lo que significa que se transmiten entre animales y personas. En el caso del 2019-nCoV aún no se ha determinado la fuente de la infección, pero las autoridades chinas ya confirmaron que el virus puede contagiarse de persona a persona.

El nuevo coronavirus puede infectar a personas de todas las edades, aunque en los mayores y las personas con afecciones médicas preexistentes (como asma, diabetes, enfermedades cardíacas) la enfermedad puede ser más grave. Las estimaciones actuales del período de incubación del virus varían de 2 a 10 días.

Para prevenir los contagios, la agencia de salud de la ONU recomienda tomar las siguientes medidas de protección personal:

-Lavado manos frecuente con agua y jabón o con un desinfectante de manos a base de alcohol.

-Al toser o estornudar, cúbrete la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo – tira el pañuelo inmediatamente y lávate las manos.

-Evita el contacto físico con cualquier persona que tenga fiebre y tos.

-Si tienes fiebre, tos y respiras con dificultad, busca atención médica lo antes posible e informa a tu médico de los lugares a los que has viajado anteriormente.

-Si visitas mercados de animales vivos en zonas donde se han registrado casos del nuevo coronavirus, evita el contacto directo sin protección con animales vivos y con las superficies en contacto con dichos animales.

-Evita el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. La carne cruda, la leche o las vísceras de animales deben manipularse con cuidado a fin de evitar la contaminación cruzada con alimentos no cocinados, con arreglo a las buenas prácticas en materia de higiene de los alimentos.

Ente las recomendaciones de la OMS para la población general no está el uso de mascarillas. A pesar de que se han convertido en parte del paisaje en China como medida de protección, la realidad es que las de tipo quirúrgico, en personas sanas, no evitan el contagio. Solo sirven para que las personas con síntomas, al toser o estornudar, eviten diseminar el virus, ya que están diseñadas de dentro hacia fuera. Son las mascarillas de protección tipo FFP2 y FFP3, diseñadas para trabajar de fuera hacia dentro, las que pueden evitar el contagio por vía respiratoria de una persona sana. Son las que usa el personal sanitario en contacto con enfermos. En cualquier caso, llevar una mascarilla de máxima protección no es suficiente si no se combina con un lavado de manos frecuente, ya que estos virus de transmiten también por contacto.