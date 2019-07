Un antioxidante en el vino tinto podría proteger la salud de los astronautas El resveratrol preserva sustancialmente la masa muscular y la fuerza en ratas expuestas a los efectos de desgaste de la gravedad simulada de Marte

Marte está a unos 9 meses de la Tierra con la tecnología de actual. Y, a medida que la carrera espacial avanza, los investigadores de la Universidad de Harvard (EE.UU.) se preguntan: ¿cómo nos aseguramos de que los astronautas puedan mantenerse en pie cuando lleguen a marte? La respuesta puede estar en el vino tinto o, al menos en un compuesto del mismo.

Publicado en «Frontiers in Physiology», su estudio muestra que el resveratrol preserva sustancialmente la masa muscular y la fuerza en un modelo de ratas expuestas a los efectos de desgaste de la gravedad simulada de Marte.

En el espacio, sin gravedad, los músculos y los huesos se debilitan. «Después de solo 3 semanas en el espacio, el músculo sóleo humano se reduce en un tercio», explica Marie Mortreux, autora principal del estudio financiado por la NASA en el laboratorio del Dr. Seward Rutkove, del Centro Médico Beth Israel Deaconess de Harvard. «Esto se acompaña de una pérdida de fibras musculares de contracción lenta, que son necesarias para la resistencia».

Para permitir que los astronautas puedan operar de manera segura en largas misiones a Marte, cuya fuerza gravitacional es solo el 40% de la de la Tierra, se necesitarán estrategias que mitiguen este proceso para evitar el desajuste de los músculos.

«Las estrategias dietéticas podrían ser clave -destaca Mortreux-, especialmente porque los astronautas que viajan a Marte no tendrán acceso al tipo de máquinas de ejercicio desplegadas en la estación espacial internacional».

Y un posible candidato es el componente del vino tinto, el resveratrol, un compuesto que se encuentra comúnmente en la piel de la uva y en los arándanos y que se ha investigado ampliamente por sus efectos antiinflamatorios, antioxidantes y antidiabéticos.

Marie Morteux - Archivo

«Se ha demostrado que el resveratrol conserva la masa ósea y muscular en ratas en ratas sometidas a una gravedad simulada durante el vuelo espacial. Por lo tanto, la hipótesis es que una dosis diaria moderada ayudaría a mitigar el deterioro del músculo».

Ratas a marte

Para imitar la gravedad de Marte, los investigadores utilizaron un enfoque desarrollado por primera vez en ratones por Mary Bouxsein en el centro Beth Israel Deaconess, en el que a las ratas se les colocó un arnés de cuerpo completo y se las suspendió con una cadena desde el techo de su jaula.

Así, 24 ratas macho fueron expuestas a carga normal (Tierra) o carga del 40% (Marte) durante 14 días. En cada grupo, la mitad recibió resveratrol (150 mg / kg / día) disuelta en agua; las demás solo tomaban agua.

Los investigadores midieron semanalmente la circunferencia de la pantorrilla y la fuerza de agarre de la pata delantera y trasera y, a los 14 días, se analizaron los músculos de la pantorrilla.

Los resultados fueron impresionantes. Como se esperaba, la gravedad de 'Marte' debilitó el agarre de las ratas y redujo la circunferencia de su pantorrilla, el peso muscular y el contenido de fibra de contracción lenta.

Pero, sorprendentemente, los suplementos con resveratrol preservaron, casi de forma total, el agarre de la pata delantera y trasera en las ‘ratas Marte’, al mismo nivel que las ratas normales.

Además, el resveratrol protegió completamente la masa muscular (sóleo y gastrocnemio) en las ratas Marte y, en particular, redujo la pérdida de fibras musculares de contracción lenta. Sin embargo, la protección no fue completa: el suplemento no rescató por completo el promedio de las secciones transversales de las fibras del sóleo y del gastrocnemio, o la circunferencia de la pantorrilla.

¿Cómo funciona? Las investigaciones previas realizadas sobre el resveratrol pueden explicar estos hallazgos, afirma Mortreux. «El tratamiento con resveratrol promueve el crecimiento muscular en animales diabéticos al aumentar la sensibilidad a la insulina y la captación de glucosa en las fibras musculares. Esto es importante para los astronautas, que se sabe que desarrollan una sensibilidad reducida a la insulina durante el vuelo espacial».

Agrega Mortreux que los efectos antiinflamatorios del resveratrol también podrían ayudar a conservar los músculos y los huesos, y se están utilizando otras fuentes de antioxidantes, como las ciruelas secas, para probar esta teoría.

«Se necesitan más estudios para explorar los mecanismos involucrados, así como los efectos de diferentes dosis de resveratrol (hasta 700 mg / kg / día) tanto en hombres como en mujeres. Además, será importante confirmar la ausencia de interacciones potencialmente dañinas’ de resveratrol con otros fármacos administrados a los astronautas durante las misiones espaciales», concluye.

En cualquier caso, ¿a quién no le apetece beber una copa de vino en Marte?