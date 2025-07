Plex habla sin tapujos de Frank Cuesta y su situación actual: «No cuadraba nada»

En los últimos meses, Frank Cuesta, conocido como Frank de la Jungla, ha atravesado una turbulenta crisis pública y personal marcada por polémicas, detenciones y diferentes acusaciones.

Todo comenzó a raíz de la filtración de audios y vídeos que compartió su antiguo amigo conocido como Chi, donde, aparentemente, admitía haber comprado animales de manera ilegal para su santuario y decía haber falseado aspectos de su vida personal y profesional, como que no había sufrido cáncer, a pesar de que en el pasado se mostró habiendo perdido pelo y afectado por el tratamiento.

Muchos se extrañaron sobre estas confesiones, dando a entender que quizá estaba forzado a dar ciertas informaciones para no buscarse problemas con la justicia. A finales de febrero, Frank fue detenido en Tailandia por cargos relacionados con la posesión ilegal de especies protegidas, y su imagen pública sufrió un duro golpe al revelar que, supuestamente, parte de su historia era construida y exagerada.

Plex cuenta cómo vivió los problemas de su amigo Frank Cuesta

Una de las personas que salió en defensa de Frank cuando estalló toda la polémica fue su amigo Plex. El joven creador de contenido de 23 años y natural de Toro, Zamora, entabló una amistad con Cuesta cuando acudió a él para prepararse para 'La Velada' de Ibai Llanos. Sus aprendizajes y vivencias juntos construyeron una amistad que parece mantenerse a día de hoy.

Sobre esto ha hablado Plex recientemente en una entrevista para el podcast de Jordi Wild, quien ha querido preguntar sobre cuál es la situación actual de Frank, además de conocer la opinión personal del zamorano sobre toda la polémica de hace meses.

«Plex reflexiona sobre el escándalo de Frank de la Jungla y cómo vivió la controversia tras la compra de animales ¿Es posible mantener la lealtad cuando las acusaciones y la polémica se desatan a tu alrededor?», se puede leer debajo del vídeo de este momento de la entrevista.

Así el youtuber centra su discurso en que él solo puede hablar de lo que ha vivido con Frank, dando fe de que nunca le pareció mala persona ni le vio tener un mal gesto con ningún animal mientras convivieron juntos. «Yo he visto a Frank muy preocupado por los animales, siempre. ¿Que haya podido hacer cosas mejor o peor...? Es que tampoco es fácil llevar algo así con tantos animales», sostiene Plex.

Por eso mi primera reacción cuando pasó todo eso fue salir a defenderle, porque yo lo que había vivido con él, no cuadraba nada con todo lo que estaba saliendo. Y yo le considero mi amigo, entonces, salí a defenderle como un amigo sale a defender a otro amigo, encima cuando tú no has visto nada malo» sigue explicándose.

El streamer habla sobre la situación actual de Frank Cuesta

Además de dar otros detalles sobre lo que ocurrió entre Frank y Chi o lo que él piensa sobre sus declaraciones sobre haber fingido la enfermedad, algo de lo que cree que «acabará saliendo una verdad final», Plex también ha contestado sobre la situación actual del animalista:

«Él ha ido a Australia porque ya le han dado el pasaporte, no me he enterado muy bien, no sé si ha ido para mirar para hacer un santuario en Australia también o qué, pero le habían quitado el pasaporte por los juicios, y ya se lo han dado y está ganando creo que los juicios».

Además, Plex confirma que sigue siendo su amigo y que su relación sigue prácticamente igual, contando que de vez en cuando se llaman por teléfono para preguntar qué tal les va.

