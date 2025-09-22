Pagan más de 64.000 euros por comer en un restaurante de Mallorca y la gente es rotunda al ver la cuenta: «Es una muestra de ostentación»

Pagan más de 64.000 euros en un restaurante de Mallorca y la gente es rotunda al ver la cuenta: «Es una muestra de ostentación»

Muchos tienen como filosofía de vida que hay que vivir al máximo cada momento. Quién no ha salido alguna vez y, en medio de una velada especial o inolvidable e incitado por ese momento de felicidad absoluta, ha acabado pidiendo más de la cuenta y sabiendo que la factura iba a ascender más de lo previsto y de que quizás horas o un día después iba a arrepentirse.

Se desconoce si eso es lo que le pasó en un restaurante de Mallorca pero, sea como sea, se ha viralizado la impactante cuenta de una cena. Ascendió a 62.237 euros. Ocurrió a finales de agosto cuando el exclusivo local, llamado Annabel y ubicado en la zona lujosa de Palmanova, en Calvià, subió precisamente la casi inacabable factura desglosada.

En ella hay decenas de platos, como trece pizzas y doce platos de pasta.﻿ O 12 Don Perignon Rosé. Sin embargo lo que más llama la atención de esta cena por todo lo alto, que tiene pinta que tenía a celebridades como protagonistas, es el concepto 'varios pescados' que cuesta la friolera de 45.000 euros. Como en otros ocasiones, tal coste ha sido objeto de múltiples comentarios en redes.

«¿Eran peces de diamantes?»

En esa mesa se sentaron 18 personas, y entre ellos un famoso deportista estadounidense, según ha confirmado recientemente el medio local 'Última Hora Mallorca'. «Champán de lujo, platos exclusivos y algún que otro capricho hicieron que la factura se disparase a una cantidad histórica», remarca el medio en su perfil de TikTok.

Como no podía ser de otra manera, los comentarios a costa de esta historia son inacabables. Incluso otro restaurante de la isla contesta a la publicación con un «envíanoslos». «Necesito amigos como estos», destaca entre risas una internauta, mientras que otra lamenta que es «una muestra de ostentación. Con la que está cayendo, gente viviendo en caravanas, etc. es innecesario».

«45.000 euros por peces? ¿Eran peces dorados, peces platino o peces de diamantes?», ironiza otro usuario. Algunos creen que debe deberse de caviar pero, como puntualizan otros, este ya está incluido en otro concepto (de 350 euros). «Pero si fuera caviar de Beluga, comieron un kilo por persona o mucho más por caviar más barato?», se pregunta otro internauta.

Finalmente otros van más allá. «Creo que la discreción debería formar parte de vuestra política, de quien sea la cuenta no debería importarle a nadie», reza otro comentario, mientras que otro 'instagramer no puede evitar poner la duda sobre la veracidad de este caso puesto que,, como destaca, en el ticket pone 'pendiente de pago'. ﻿