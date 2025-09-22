Un estadounidense viaja en España y se queda fascinado con lo que pasa en los bares de nuestro país: «No te molestan»

La cultura del bar y el tapeo de España es algo que adoran los extranjeros que visitan nuestro país. Para ellos no es habitual tener normalizado el poder sentarte a una terraza a descansar y disfrutar de la compañía de los amigos mientras uno toma algo sin prisas. La comida y bebida española les encanta y también nuestra forma de aprovechar el tiempo libre socializando sin estrés de por medio.

Por ese motivo es habitual encontrarse con extranjeros que han pasado por aquí y que no pueden evitar comentar nuestras costumbres. Hace poco, por ejemplo, una cubana se viralizó por un video en el que contaba su fascinación por poder desayunar en una terraza y ahora un norteamericano también arrasa con algo de nuestros restaurantes.

Él es el 'tiktoker' @thinkinpasttomorrow que, como cuenta en sus vídeos ha pasado un año viviendo en España y descubriendo desde aquí otros países europeos. Ahora ya está de vuelta a su país natal pero sigue rememorando lo bien que estuvo. Ahora ha compartido una de las cosas que echa de menos de nuestro país, relacionada con los bares, y la cuestión supera ya las 70.000 visualizaciones.

«Esto es fantástico»

Él se refiere, como comenta entre risas porque entiende que puede sorprender, a «sentarme en un restaurante y que no me atiendan». Así, el 'tiktoker' incide en que en un local así lo normal sería que «venir y tomar nota de lo que quieres» o, en otro caso, «que si pides la cuenta te la traerán». En cambio, en España «normalmente tienes que perseguirlos y esto es fantástico».

#livinginspain #unitedstates #cultureshock #spain ♬ original sound - thinkinpasttomorrow @thinkinpasttomorrow I went to a restaurant recently, and I was genuinely annoyed at the level of service the waiter was giving us. It was too good! It’s just a reverse culture shock coming back from living for more than a year in Europe and most of that time in Spain. In Spain, the service might be terrible to Americans, but to me, I got used to it. you see, meals in Spain are more of a community thing than about actually eating. You sit down and you talk to friends and family. You enjoy your drink and you have your wine or your Tinto de Verano, and you eat your tapas, and you enjoy life! I appreciate that people in the US give you good service but I think that is driven by our tipping culture. Service people in the United States depend on tips to survive. In Spain, tipping is not the norm. That means that people are just going to leave you alone and if you want to check, you’re gonna have to go chase them down for it because it’s not coming anytime soon. it’s not that they’re being rude, it’s just the way things are and I loved it. #americanabroad

@Thinkinpasttomorrow hace un alegato en favor de la restauración de aquí y asegura que «la gente que se queja del mal servicio en España simplemente no lo entiende». Él remarca que el funcionamiento en estas situaciones es que «tú te sientas, tomas tu bebida, tu tinto de verano y tus tapas o lo que sea...». «Te sientas y no te molestan», enfatiza.

Sin embargo, ahora que ha vuelto a Estados Unidos ha comparado como es la restauración en ambos países y el 'tiktoker' destaca que allí el servicio es bueno pero es «demasiado servicio». «Si necesito algo, o la cuenta, te lo pediré pero no tienes que venir y preguntarme 17 veces si estoy bien», sentencia él, siendo un tanto crítico con sus compatriotas.

Más de 200 personas ya han comentado la cuestión y varios internautas se acuerdan de la importancia de las propinas de allí y deducen que por eso hay «tanta amabilidad». «Estar encima acaba teniendo el efecto contrario», recuerda un internauta. También otros creen que es para que consumas más. «Espero que no es traslade esta costumbre aquí», añaden.