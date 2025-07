Paga más de 600 euros por comer en Can Roca, el restaurante de Jordi Roca, y es clara con su opinión: «No voy a describir los platos»

El Celler de Can Roca es uno de los restaurantes con más lista de espera de España y poder disfrutar de una experiencia allí es casi misión imposible. El restaurante, ubicado en Gerona, fue inaugurado por los hermanos Roca en 1986 tras haber aprendido los tres la cocina de la madre de su madre. Lo que empezó siendo un local familiar ha acabado convirtiéndose en un referente mundial de la gastronomía.

Sus reconocimientos, que todavía a día de hoy siguen llegándoles, lo dicen todo: el restaurante tiene, entre otros, tres estrellas Michelin y ha sido el local ganador en dos ocasiones en el ranking de los mejores restaurantes del mundo. Por todo ello, no es fácil tener una mesa allí y muchos de los que la consiguen suelen compartirlo en redes sociales.

Esto es lo que acaba de hacer Gabriela, una influencer catalana. Ella está siendo la envidia de muchos porque acaba de subir una publicación en su TikTok (@gabicampbellg) con su experiencia y detallando lo que llegó a pagar en el restaurante. Su vídeo supera en solo dos días las 40.000 visualizaciones.

«Es algo que hay que vivir»

«¿Cuánto cuesta el mejor restaurante del mundo? Mi casi algo me hizo un súper regalo de cumpleaños y me llevó a comer al Celler de Can Roca», empieza ella su publicación, que está plagada de momentos de su experiencia. Así, Gabriela enseña primeros platos de elaboraciones que, por su emplatado transgresor y formas innovadoras, no se sabe de qué son.

Así, se ven comestibles colgados en una especie de bonsái, un aperitivo que parece una pieza de chocolate, bocados de algo dorado o un camarero desmenuzando un ave. También aparece ella, a ratos impactada y en otros simplemente emocionada, sentada en la mesa, paseando por el jardín de entrada al Celler o degustando las creaciones. La 'tiktoker' remarca que el restaurante tiene tres estrella y una lista de espera de un año para conseguir mesa. «Elegimos el menú festival de 17 platos, que incluye una selección de canapés impresionante», rememora al joven.

«No voy a describir los platos porque primero, no sé ni cómo hacerlo porque son increíbles, y segundo, porque realmente es algo que hay que vivir y no quiero hacer demasiado 'spoiler'», sigue ella sus comentarios entre la secuencia de imágenes. En este sentido, Gabriela reconoce que no puede decidirse entre su plato preferido porque todos eran espectaculares y deja claro que la comida, su sabor y su presentación eran espectaculares pero que «lo brutal es la experiencia en sí» y su historia, ya que «cada plato tiene algo especial».

En todo caso, la joven destaca que el uso de la realidad virtual durante la comida les dejó «alucinados». También parece que les fascinó la presentación de otro plato con una noria giratoria. Como remarca Gabriela, además del menú festival para dos personas, tomaron dos copas de vino «y todo nos costó 672 euros». Ella sentencia que fue «un regalo de cumple inmejorable».