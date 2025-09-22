Va a pagar en el supermercado y la cajera le anima a no pagar con una moneda de dos euros por lo que ve: «Me he quedado loco»

La afición a la numismática ha ido, posiblemente, a menos desde que en Europa se empezaron a unificar monedas y billetes con el euro y además Internet ha hecho mucho más accesible la información sobre las distintas divisas y sus formatos.

También es cierto que cada vez se lleva menos dinero en efectivo y que también, por el ajetreado día a día, muchos presten la justa atención a lo que llevan encima. Por eso a veces ocurren sorpresas como las que vivió recientemente un ciudadano al ir a pagar con una moneda de dos euros.

La curiosa historia la acaba de convertir el influencer 'Universo DARP', que sube en sus redes sociales contenidos curioso y, sobre todo, de misterio y paranormalidad. La publicación, que no deja claro si protagoniza él mismo o es de una tercera persona, supera las 11.000 visualizaciones en su Instagram.

«Mira lo bonita que es»

«Os quiero enseñar eso. ¿Veis que es una moneda normal de dos euros? Pues he ido a pagar y me ha dicho la cajera...», empieza él su narración de los hechos. Como comenta, la mujer le instó a no pagar con esa moneda, le dio la vuelta y le dijo «mira lo bonita que es y mira lo que tiene». ﻿

Él mismo muestra que en la parte trasera tiene, como todas, las estrellas que representan a la Unión Europea pero en su parte central tiene un escudo. «Me he quedado todo loco y me he dado cuenta de que es una moneda de la Policía española», desvela él.

Así, el narrador explica que, como es obvio, esa moneda tiene valor de dos euros en el mercado pero anima a guardarla, especialmente si uno tiene aprecio por los cuerpos de seguridad del Estado, porque es especial. «¡Qué bonita es!», insiste él, que acaba confesando que se la quedará.

Decenas de personas han comentado la publicación y le han desvelado que era una moneda especial, muy admirada entre coleccionistas, para conmemorar, en 2024, los 200 años de la Policía Nacional. «Valor facial, 2 euros. Valor para coleccionistas desde 3 euros hasta x euros», comenta un tal Miguel, mientras que otro internauta confiesa que «pagó 30 euros por una».