El millonario José Elías explica por qué no se ha ido a Andorra para pagar menos impuestos que en España: «Es tentador»

Son muchos los famosos, especialmente youtubers e influencers, que en los últimos años han abandonado España y se han mudado a Andorra con el objetivo de pagar menos impuestos.

El IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) en el principado es uno de los más bajos de Europa, de un 4,5%. En algunas actividades, este porcentaje se reduce, incluso, hasta el 0% o el 1%.

Además, el país cuenta con su propio IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Esta es una de las áreas en las que la fiscalidad andorrana resulta ventajosa para el trabajador Desde Idealista explican que los ciudadanos «están exentos de tributar por los primeros 24.000 euros ingresados durante un mismo ejercicio fiscal». «El siguiente tramo va desde los 24.000 euros hasta los 40.000 euros, que tributarán a un 5%. A partir de los 40.000 euros en adelante se pagará un 10% en concepto de impuesto sobre la renta», añaden.

Todo esto permite ahorrar mucho en materia de impuestos con respecto a la tributación en España. Asimismo, este ahorro crecerá exponencialmente a medida que lo hagan los ingresos, ya que la progresividad en impuestos como el IRPF español no se notará tanto en el país vecino.

Aunque la lista de ventajas parece la larga, lo cierto es que hay personas relacionadas con el mundo empresarial que jamás trasladarían su domicilio fiscal a Andorra. Una de ellas es el millonario español José Elías. El hombre explica en redes sociales por qué nunca se marcharía de Badalona. «Seguiré pagando aquí», declara.

El millonario José Elías indica en su perfil de X que le dicen de manera habitual que se vaya a Andorra para pagar menos impuestos. «Lo escucho cada dos por tres y lo entiendo porque ves que el dinero se malgasta en proyectos inútiles, que las listas de espera en sanidad son un drama, que la gestión es un desastre y es normal pensar en irse. Es tentador, pero yo no me voy», comenta.

El empresario español ha sido muy claro y ha explicado por qué no se marcha de España. «A pesar de todo, creo en la idea que hay detrás de los impuestos, creo en vivir en un sitio donde la salud de alguien no dependa de su dinero, donde el hijo de alguien con dinero y el de un obrero tengan acceso a la misma educación», sostiene. Para él, todo esto es «construir una sociedad».

«No me voy a ir de Badalona, seguiré pagando aquí. Mi parte del trato es contribuir con mis impuestos, la de los políticos (me da igual el color) es dejar de tirar nuestro dinero y gestionarlo con cabeza. Yo cumplo con la mía. Ahora les toca a ellos», concluye.