Una española que vive en Estados Unidos va al cine y se queda sin palabras por lo que hace la gente en este país: «No exagero»

Es prácticamente imposible que un ciudadano se mude de país y no experimente algún que otro choque cultural. Y es que cada territorio tiene sus normas y costumbres, por lo que se pueden producir diferencias hasta en situaciones tan comunes como hacer la compra en el supermercado o comer en un restaurante.

Esto mismo es lo que confirma Noca, una española que actualmente vive en Estados Unidos. En concreto, ella ha presenciado estos contrastes en el cine. En un vídeo publicado en su perfil de TikTok explica qué es aquello que hace la gente en este lugar y que le ha dejado sin palabras.

Alucina con lo que hace la gente de Estados Unidos en el cine y asegura que en España no es habitual

Noca ha ido al cine en Estados Unidos y ha grabado un vídeo en el que se puede ver cómo ha sido su experiencia. En primer lugar, la joven se ha sorprendido mucho por lo que hace la gente allí. «En España, yo me vestía muy mona porque era un planazo, pero aquí voy en pijama. La gente va así literalmente. No exagero», comenta alucinada.

Pero la cosa no acaba aquí. Los ciudadanos, además de ir cómodos, se llevan otro objeto. «Se traen hasta mantas. Yo no iba a ser menos», indica la española.

Después, pide la cena y entra en la sala. «Amo tener sillones reclinables en todos los cines a los que voy. Sé que en España también tenemos, pero no siempre», sostiene.

Noca ha ido a ver una película con dos amigas de distintas nacionalidades. Una es paraguaya y llama pororó a las palomitas. La otra chica, que es argentina, señala que en su país son pururú.