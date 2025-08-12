El millonario José Elías explica qué trabajadores no quiere en su empresa de ninguna forma: «Me parece imperdonable»

Gran parte del éxito de una empresa se debe a sus trabajadores. Su talento, dedicación y esfuerzo diario hacen posible el cumplimiento de los objetivos organizacionales y económicos, lo que permite lograr un crecimiento exponencial en el mercado.

Sin embargo, si algo tienen claro los directivos es que no todos los perfiles son iguales ni se adaptan de la misma manera. Por este motivo, algunas persona no llegan a encajar en las corporaciones o no son vistas con buenos ojos. Esto mismo es sobre lo que reflexiona el millonario José Elías.

El empresario español se sincera en su perfil de X y explica qué tipo de trabajadores no contrataría jamás.

El millonario José Elías, muy claro sobre el tipo de trabajadores que no contrataría jamás

José Elías es muy claro y explica qué tipo de trabajadores no contrataría jamás. «Lo que más me cabrea de un empleado no es que tome una mala decisión, es que no tome ninguna», dice de manera tajante.

El millonario indica que en las paredes de sus oficinas se puede leer la siguiente frase: «BLV - Búscate la vida. Es la misma que da nombre a mi podcast y, sobre todo, mi principal filosofía de gestión empresarial», aclara.

El experto asegura que nunca se enfadaría con alguien por tomar una mala decisión, pero necesita gente proactiva. «Puedo entender perfectamente que alguien meta la pata. De hecho, lo primero antes que la no-decisión. Eso sí me parece imperdonable», declara.

«Cuando contrato es para que me solucionen problemas, no para que me los traigan a mí. Si lo tengo que hacer yo, esa persona no me sirve», sostiene.

José Elías asegura que la clave para que un equipo funcione es «dar autonomía y confianza». «Por eso en mis empresas nadie me pregunta qué hacer o cómo hacerlo. Si tienen dudas, miran a la pared y ya saben mi respuesta: BLV», concluye.