Un madrileño acude por primera vez a la Semana Grande de Bilbao y alucina con la fiesta allí: «Y no se queja nadie»

El verano es en España símbolo de fiestas mayores y de verbenas día y noche. En efecto, en cualquier punto del mapa español estos días se registran entrañables festejos populares. Los hay de especiales, por su folklore particular, y de entrañables por la lejana tradición y también hay planes a pequeña escala y también macroeventos multitudinarios.

Los Sanfermines son seguramente un perfecto ejemplo de estos últimos casos pero hay muchos más, como las fiestas de Gracia y Sants, en Barcelona, o los de las tres capitales vascas, que tienen mucho renombre. Ahora, un joven ha acudido precisamente a la Semana Grande de Bilbao, la conocida como Aste Nagusia, y ha alucinado.

Él es Rubén Maillo, un DJ madrileño afincado en Córdoba acostumbrado a trabajar en el ambiente nocturno y a estar en fiestas de todo tipo. Sin embargo, por mucho que haya visto, ha quedado impactado con lo vivido en Bilbao y ha decidido contar su experiencia en su perfil de TikTok (@dejotamai): el vídeo, grabado desde en plena fiesta y con el pañuelo azul típico de estos días en la capital, supera ya las 155.000 visualizaciones.

«Nos queda por aprender mucho»

«Estoy flipando porque están nueve días en la p... calle...», explica él, que enfatiza que no se hace nada en un recinto ferial y que todo es en carpas y lo que él tilda de barracas en medio de la calle. Rubén alucina porque «todo está lleno de gente, todo... en la misma calle. Y aquí no se queja nadie, aquí disfruta todo el mundo».

El DJ confiesa, por escrito, que de donde viene él (se entiende que Andalucía) «sería impensable» una fiesta así y avisa a las cámaras que «nos queda por aprender mucho». Rubén puntualiza que este comentario no es una queja ni una crítica e insiste en que le parece «de locos» el ambientazo que está viendo, con música, concierto y artistas callejeros.

Al cabo de un rato sigue grabando para enseñar a sus seguidores «cómo está la calle». El madrileño recuerda que cuando planificó el viaje no tenía ni idea de que justo coincidiría «con este cipote» y, en todo caso, parece encantado con ello. Además, destaca que su hotel está en una zona más tranquilita, con lo que le va genial.

«Mirad, otra barraca. Más gente, increíble... y la gente con su botellón», insiste él en su vídeo. Rubén hace énfasis en que ha visto que hace esta práctica, tan perseguida en muchas ciudades, se hace sin problemas en los parques de Bilbao, lo que le parece «de locos». Poco después, ya en el hotel y en un perfecto silencio el 'tiktoker' reitera que sigue flipando y que los locales ya estarán acostumbrados a fiestas así pero que en Andalucía «cómo se lía si te sales del recinto ferial».

El vídeo supera los 800 comentarios de momento y uno de los más útiles es el de una tal Susana, que le ha dado más detalles del Aste Nagusia, como que dura ocho noches y que «no es que no haya recinto ferial sino que hay varias zonas, no un recinto solo y limitado». También le han puntualizado que las casetas no son barracas, sino 'txoznas', y que el viernes es el día grande y es para «alucinar. No se puede ni andar».