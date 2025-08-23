Okupan su casa y tiene que acabar viviendo en un piso de los servicios sociales: «Y ella se ha comprado un coche y está de vacaciones»

Okupan su casa y tiene que acabar viviendo en un piso de los servicios sociales: «Y ella está de vacaciones»

La gran cantidad de problemas entre inquilinos y propietarios por el acceso a una vivienda no cesa y, por mucho que aparezcan muchos casos similares hay un sinfín de historias para alucinar. Esta misma semana se ha conocido la de Josefina, una vecina de Vitoria, que ha sido traicionada ni más ni menos que por una amiga.

Josefina ha acabado denunciando su calvario en redes sociales y ha salido esta misma semana en televisión, en concreto en el programa de Cuatro 'En boca de todos', donde rememoró el infierno que está viviendo mientras espera que la justicia le dé la razón y poder recuperar su casa. Ella le alquiló, por 250 euros, dos habitaciones a Samira, una amiga del barrio, con la que ya no tiene ningún tipo de relación, y los problemas empezaron entonces, hace tres años.

Desesperada, Josefina acabó grabando a la inquilina okupa y subió el vídeo en Internet. En el vídeo se ve cómo ella, desesperada, le increpa y grita «muerta de hambre» o «sinvergüenza» mientras la okupa, lejos de esconderse, se ríe de ella y le planta cara. «Lucho por mi casa y moriré luchando por mi casa», exclama ella.

Una llamada de la Ertzaintza mientras estaba en Colombia

Josefina denuncia que cuando ambas todavía convivían y, aprovechando un viaje suyo a Colombia, la inquilina empezó a vender sus joyas de oro, algo que descubrió estando al otro lado del Atlántico porque la Ertzaintza la llamó a costa del robo de Samira de joyas de otra casa y localizar entonces una esclava que tenía su nombre y que iba a vender.

Como rememora la señora, ambas volvieron a hablar telefónicamente y Samira lo negó todo, pero bloqueó su contacto. Al volver, ya no podía entrar a casa: su ya examiga había cambiado la cerradura y también se había empadronado en el domicilio junto a otras seis personas. Le aseguró que ni le pagaría ni la podría echar.

«Yo estoy viviendo en una habitación que me dio la trabajadora social y ella se ha comprado un buen coche y está de vacaciones. Está ingresando 4.000 euros al mes, ¿cómo no va a ir de vacaciones?», explicó durante su intervención en Cuatro. Josefina asegura que el marido de ella, que no vive a diario en el piso por temas laborales, cobra unos 1.250 euros y que su okupa, que se declaró vulnerable, recibe el ingreso mínimo vital pero hace limpiezas en hogares y cobra por las habitaciones realquiladas.

Su calvario la llevó a vivir durante un tiempo, y mientras no tenía donde ir, en el trastero de su casa, donde todavía tiene la cama que usó. La vecina de Vitoria quiso lanzar un mensaje a Irene Montero y aseguró que «le mandaría un recadito muy sano: le diría que ya que no hay okupas que venga a sacar la mía y que la lleve para su casa».

La propietaria, que desconoce dónde está de vacaciones su inquiokupa, explicó en Cuatro que mientras está de viaje la mujer ha dejado a alguien viviendo en casa, entiende que para que ella misma no pueda recuperar su casa. Josefina recuerda que tiene dos sentencias a su favor, al menos una de ellas por robo, y que confía en que un juez interceda pronto y le ponga una orden de alejamiento.