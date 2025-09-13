Un español que vive en Alemania desvela cuánto dinero ahorra en el país: «Pago impuestos, comida y aún así...»

Un español que vive en Alemania desvela cuánto dinero ahorra en el país

Una de las quejas recurrentes entre los españoles en cuanto al mercado laboral son los bajos sueldos, una situación agravada en muchos casos por el encarecimiento del coste de vida.

El precio de la vivienda o la alimentación son dos cuestiones básicas ante las que muchos experimentan dificultades. Esto lleva a algunos a buscar oportunidades en el extranjero para, por un lado, convertirse en profesionales más competitivos y, por otro, ganar más dinero.

Es el caso de Javier Novas, un joven español que trabaja en una guardería en Alemania y que a través de sus redes sociales cuenta sus experiencias en el país o respecto a su empleo. Javier subió un vídeo en el que contaba cuál era su salario.

Muchos usuarios criticaron entonces que lo que no contaba es que Alemania es un país muy caro y buena parte de esos ingresos se los llevarían la vivienda o los impuestos entre otras cosas. Un tiempo más tarde, Javier decidió responder desglosando sus gastos y lo que ha podido ahorrar.

«Tranquis, que sí, pago impuestos, pago la comida, pero aún así me da para una cervecita», ironiza el joven al inicio de su vídeo. Señala que si su salario bruto oscila entre 3.600 y 3.700, el ingreso neto -después de impuestos- se le queda entre 2.500 y 2.600 y, además, le da para ahorrar.

Javier destaca que paga 800 euros de alquiler, 200 de comida, entre 150 y 200 en ocio, mientras que de transporte y gimnasio no paga nada por los beneficios que le da su empresa, según explicaba en un vídeo anterior.

Tras descontar esos gastos, este maestro desvela que consigue ahorrar 1.400 euros y pregunta a sus seguidores si podrían ahorrarlo en sus países.

Tras este vídeo, los usuarios de TikTok han seguido planteándole algunas dudas como, por ejemplo, el bajo gasto en comida. Javier explica que «gran parte» se la paga también su empresa.

Otros también se han sorprendido por el gasto en vivienda y le han pedido precisar si vive solo o comparte piso.