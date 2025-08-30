Un español en Irlanda alucina por cómo tratan a los niños: «Parece que no se bañan»

Un español en Irlanda alucina por cómo tratan a los niños: «Parece que no se bañan» «¿Somos los españoles demasiado limpios?» Esto es lo que se pregunta un chico que vive en Irlanda al confirmar sus sospechas

La higiene diaria es algo muy personal y, aunque a veces lo olvidemos, también cultural. Con ello nos referimos a que, al igual que a los españoles nos parece lo lógico ducharnos todos los días, hay países en los que no se considera la misma necesidad.

El tiempo que pasa sin ducharnos o lavarnos también puede ser algo que se vea afectado por el ritmo de vida que llevemos y por cada tipo de persona. Por ejemplo, es más lógico que un deportista que entrena muchas horas al día se duche una o dos veces en una jornada, mientras que una persona mayor que apenas se mueve y ducharse supone un gran esfuerzo, puede permanecer limpia más tiempo.

Si seguimos por el choque cultural, no hace falta irnos muy lejos para encontrarnos con hábitos diferentes en higiene personal. Así lo ha plasmado un español que vive en Irlanda y cuenta a través de su cuenta de TikTok algunas de las cosas que más le llaman la atención de su día a día en un país diferente.

El joven, llamado Nacho Barrueco, asegura que lleva dos años viviendo en un pueblo de Irlanda y trabajando en una pequeña escuela. Al ir contando curiosidades, consejos y vivencias de su experiencia, ha conseguido que sus vídeos acumulen cientos de miles de visitas.

En concreto una de sus publicaciones ha superado el millón de reproducciones, pues cuenta algo que llama bastante la atención, y es el hábito de ducharse en el país, en concreto el de los niños. Así lo relata:

Como puedes escuchar, Nacho se vio muy sorprendido al observar cómo acudían los niños a clase, al ver que tenían restos de pinturas del día anterior o costritas en la cabeza: «Muchas veces he dicho, joder, parece que no se bañan, pero evidentemente pensaba que sí se bañaban».

Así, sus sospechas se confirmaron gracias lo que le contó una de sus compañeras irlandesas, y es que a los niños se les suele bañar o duchar una vez a la semana o una vez cada 10 días, aproximadamente. Según pudo saber, esto también pasaba con las personas mayores.

Ante su curiosidad, Nacho afirma que quizá en España somos «demasiado limpios», ya que es costumbre ducharnos diariamente. Aunque indica que quizá también sea por la diferencia de clima, pues no hace el mismo calor, al menos en verano, en España que en Irlanda.

Esto es lo que opinan los usuarios

Como suele ocurrir con este tipo de publicaciones, los comentarios que dejan los usuarios de la red social suelen protagonizar la parte más graciosa y exagerada en estos temas, aunque también sirven para constatar lo que se cuenta en el vídeo. Estos han sido algunos de los más populares:

«No queréis ni imaginaros cada cuanto lavan las sábanas»

«Tomen nota: nunca echarse pareja de irlanda»

«En Alemania también es así, los niños que yo cuidaba me preguntaban porque me bañaba tanto, que si estaba enferma»

«Yo no tendría ningún rollete con nadie por ahí por si me como algún requesón sorpresa»

«Estuve de au pair y los niños los duchaban sólo los miércoles, daba igual q un viernes llegasen muy sudados de las actividades, no tocaba»