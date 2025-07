Un profesor español que trabaja en una guardería en Alemania cuenta cuál es su sueldo en este país: «Lo más importante son...»

Los sueldos son una de las mayores preocupaciones de muchas personas que, desempleadas o no, buscan tener una mayor calidad de vida ingresando una mayor cantidad de vida. Este es el motivo que también empuja a algunos, especialmente jóvenes, a salir del país.

Uno de los destinos más frecuentes para emigrar es Alemania debido a la fama de sus sueldos o sus oportunidades laborales. Una de esas personas que ha optado por este país para desarrollar su carrera laboral es Javier Novas que desde su reciente cuenta de TikTok cuenta su experiencia.

Un profesor español cuenta cuánto cobra en una guardería de Alemania

Este joven es maestro de Educación Infantil y trabaja en un Kita, que sería el equivalente a una guardería en España. En su caso, trabaja en Múnich y asegura que ha empezado a cobrar «entre 3.600 y 3.700 euros brutos al mes».

A pesar de que comparado con España puede parecer ya un salario elevado, este joven profesor destaca que «eso no lo es todo». «Para mí, lo más importante son los beneficios que me da la empresa», destaca.

Según su vídeo, la empresa para la que trabaja le paga el transporte por lo que puede elegir «entre la gasolina para el coche o el transporte público». También afirma que le pagan «todas las comidas» y el gimansio. « Puedo elegir cualquier centro de la ciudad e incluso puede llevármelo a otro país. Es decir, si me voy de vacaciones a España puedo ir al gimnasio en España», señala sobre esta última cuestión.

Por último, cuenta que tiene masajistas en el centro: «Cuando los niños me tienen un poco hasta las narices me ayuda a relajarme». De esta manera, afirma que solamente tiene que pagar el alquiler de su casa.

Algunos creen que «no es todo tan bonito» puesto que esos beneficios no les parecen realistas o no dice cuánto de ese salario hay que pagar de impuestos. No obstante, este creador de contenido que de momento solo tiene tres vídeos en su cuenta, explica que irá subiendo otros fragmentos en los que dirá también cosas malas de trabajar en el país.

Otra usuaria comenta que también trabaja en un Kita de la ciudad de Bonn y que solo le pagan el transporte, mientras que una más comenta que ella no tiene ningún tipo de beneficio añadido.

También los hay quienes precisan que no todas las guarderías ofrecen estas condiciones y recalcan que las hay públicas y privadas por lo que cada experiencia puede diferir mucho. «En mi caso es privada, pero en las públicas el salario es muy parecido. De hecho, con experiencia, en la pública es superior», ha respondido Javier a comentarios como este.

Por otro lado, ante los incrédulos de los beneficios que recibe, este joven destaca que es consciente de que «suena a locura», especialmente por la parte de los masajistas, aunque afirma que «beneficios de transporte y gimnasio lo dan el 90% de las empresas en Alemania».