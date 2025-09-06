Un español que vive en Alemania muestra lo que hacen en los bares allí: «Tendría que enseñar mi identificación»

Una de las cosas que más le ha llamado la atención es la ausencia de un límite en Alemania para el pago en efectivo

Cuando hablamos de choques culturales, a menudo pensamos en grandes diferencias como el idioma, las normas sociales o las festividades. Sin embargo, esas diferencias pueden surgir en los detalles más pequeños y cotidianos, revelando cuán variada es la vida en los distintos países del mundo. En ese sentido, Mario Fernández, un español que vive en Alemania y que, a través de su cuenta de TikTok 'mario.fdz.13', ha querido mostrar a sus seguidores las sorprendentes costumbres que ha encontrado en los bares y otros establecimientos del país alemán.

En el vídeo, Mario ha revelado un hábito que le ha llamado la atención, la preferencia por el pago en efectivo. «Si están por Alemania, no se olviden de llevar siempre algo de dinero en efectivo», advierte poniendo de manifiesto la diferencia con España, donde el pago con tarjeta está mucho más extendido.

«Hola gente, quería hablaros de otra costumbre alemana que es pagar en efectivo», explica, subrayando que, aunque la mayoría de las personas en Alemania tienen tarjetas de crédito o débito, «la gente prefiere pagar al contado».

Pero la sorpresa no se detiene ahí, según el español, en muchos locales, como tiendas, restaurantes o cafeterías, el efectivo no solo es una forma de pago, sino que puede ser la única opción. «También hay muchos locales que solo aceptarían el pago en efectivo», manifiesta. Un hecho que contrasta con lo que ocurre en España, donde incluso los mercados callejeros suelen contar con datáfonos.

Además, para quienes viajan a Alemania, hay otro detalle importante que, según revela, se debe tener en cuenta: «Si venimos de vacaciones, también tenemos que tener en cuenta que muchos establecimientos solo aceptan las tarjetas 'EC' o 'EC-Karte'. Yo las conozco como 'Giro', y son unas tarjetas que solo pueden emitir los bancos alemanes». Así que, para evitar sorpresas desagradables, la recomendación del creador de contenido es clara: «Tanto si vivís aquí como si venís de visita, siempre estará bien llevar algo de dinero en efectivo en nuestra cartera».

Límite para el pago en efectivo en Alemania

Por otro lado, una de las cosas que más le ha llamado la atención al investigar sobre el tema, es la ausencia de un límite en Alemania para el pago en efectivo. «Aquí no hay límite para pagar en efectivo. Yo, por ejemplo, puedo ir a pagar un coche, si cuesta 30.000 o 50.000 euros, podría pagarlo en 'cash'», comenta. Eso sí, aclara que «a partir de 10.000 tendría que enseñar mi identificación».

Asimismo, Mario comparte una anécdota personal que refleja lo profundamente arraigada que está esta costumbre en la sociedad alemana. «Una vez me pasó que estaba vendiendo una autocaravana y me llamó un hombre que decía que venía con 25.000 euros en efectivo para poder comprar. Yo le dije al hombre que no estaba interesado en tener 25.000 euros en efectivo para nada». «Prefería, por supuesto, hacer el pago mediante transferencia bancaria, ya que después no sabría qué hacer con tanto efectivo en mi casa. No trabajo con bancos físicos, ya que los dos que tengo, 'Comdirect' y 'N26', son neobancos, así que solo trabajarían desde internet», agrega.