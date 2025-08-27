Un español en Alemania alucina con las bajas en este país: «Te la dan por todo»

De niños, las bajas médicas, en la mayoría de los casos, no nos las daba ningún doctor, sino que debían pasar por un tribunal de más altas instancias, temido por su rigurosidad e intransigencia: el de nuestra madre. Si solo presentar una solicitud requería de una audacia fuera de lo común, mantener la entereza durante nuestro alegato se convertía en la clave del éxito. No trabarnos, no contradecirnos, sonar convincentes, no comprometernos en exceso: solo me duele un poco la tripa, nada más. No voy a estar todo el día acostado en la cama, no. Falto al colegio para vivir.

En bachillerato o en la universidad, la decisión corría entera y exclusivamente a nuestro cargo, para sorpresa y anhelo de nuestro yo de antaño. Pero hace tiempo que todo dejó de ser así: efectivamente, ahora nos debemos a los médicos, trabajadores como nosotros, para poder faltar legítimamente un día al curro. Tanto es así que Javier Novas, en su cuenta de TikTok, nos ofrece una vía de escape: irnos a Alemania.

Las bajas médicas en Alemania

El joven trabaja en Múnich como profesor, y según ha relatado, hace escasos días vivió una situación anómala con una médico de cabecera a la que hubo de visitar: «Yo ya había escuchado algo sobre eso de las bajas aquí en Alemania, pero el otro día lo viví en primera persona. Fui al médico porque tenía un grano infectado en la nariz. Nada grave, ¿no? Claro que no. Me recetó una pomada, y luego, aquí viene lo gracioso, me dio cuatro días de baja».

«Sí, sí, me dio la baja por un grano. Obviamente le dije que no, que estaba en perfectas condiciones para ir a trabajar, pero la doctora llegó a enfadarse conmigo». El mundo al revés. Novas se pregunta, no por nada: «Si esto fuese tan fácil en España, ¿qué creéis que pasaría?», comenta en el citado vídeo.