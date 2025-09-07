Un entrenador personal explica la rutina para conseguir marcar los abdominales: «No tienes que ir al gimnasio»

El verano es una época llena de excesos. Las comidas abundantes, las noches largas y los planes improvisados hacen que dejemos de lado los hábitos saludables. Sin embargo, con el fin de las vacaciones, son muchos los que quieren volver a la normalidad y cuidarse un poco más.

Además de llevar una buena alimentación, es importante realizar deporte. La combinación de estos dos 'ingredientes' nos permite renovar nuestra energía y bienestar para encarar el nuevo curso con fuerza y motivación.

Respecto a la actividad física, lo ideal es entrenar todas las partes del cuerpo por igual. No obstante, hay gente que se centra, sobre todo, en lograr un vientre plano y fuerte. Se trata de un reto complicado, pero no imposible. Mariano es entrenador personal y ha compartido una rutina para conseguir marcar los abdominales. Lo mejor de todo es que no hace falta ir al gimnasio.

La rutina de un entrenador personal para conseguir marcar los abdominales

Mariano asegura que para hacer abdominales «no necesitas ir al gimnasio». «Haz esta rutina dos veces por semana. Con eso es suficiente para tener un abdomen fuerte», señala.

@marianoentrenador 🔥ABDOMINALES EN CASA🔥 Con estos 3 ejercicios de abdomen lo trabajarás por completo, haciendo esta rutina 2 veces por semana es suficiente para tener un abdomen fuerte. Es importante que recuerdes, por hacer más abdominales no vas a quemar más grasa, para eso debes tener un plan de entrenamiento y nutrición que acompañe. ♬ sonido original - marianoentrenador

El entrenador personal muestra en un vídeo publicado en su perfil de TikTok un plan basado en tres ejercicios.

Rutina de abdominales Ejercicio 1 : hacer 30 repeticiones en total.

Ejercicio 2 : hacer 20 repeticiones en total.

Ejercicio 3: 20 segundos de plancha lateral hacia cada lado. «Si eres principiante, apoya la rodilla», aconseja el experto.

Mariano recomienda hacer tres vueltas a este circuito. Eso sí, el entrenador recuerda lo siguiente: «Por hacer abdominales no se te van a marcar. Para eso debes tener un plan de entrenamiento y nutrición que acompañe».