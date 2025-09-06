No hay que tomar 2 litros de agua al día: la ciencia da la cantidad idónea para estar hidratados y saludables

A lo largo de los años las personas han consumido litros y litros de agua con la creencia de que lo ideal son mínimo dos de ellos al día.

También se ha hablado de que deben consumirse el equivalente a ocho vasos de este vital líquido diariamente para estar sanos. Pero no todos los vasos son capaces de almacenar la misma cantidad ya que los hay de 200, 250 mililitros e incluso mucho más.

Entonces, dar la regla de los vasos no es muy exacta, además que no se toma en cuenta que hay alimentos que pueden contener líquido y que, por tanto, podrían ayudar al cuerpo a hidratarse.

¿Cuántos litros de agua hay que ingerir?

También es cierto que no todos los organismos son iguales y que no todas las personas gastan la misma energía y pierden el mismo líquido, por lo que surge la incógnita de sí esta cantidad es correcta o no. Pues la ciencia tiene la respuesta.

Un estudio elaborado por varios investigadores y publicado en Estados Unidos, ha logrado establecer el promedio de agua que debe consumir un adulto todos los días.

El citado informe establece así que lo ideal sería diferenciar primero entre hombres y mujeres.

Los primeros deberían ingerir de tres litros doscientos a tres litros setecientos, mientras que para el sexo feménino recomiendan de 2,25 a 2,7 litros diarios. En cuanto a vasos, el artículo sostiene que la medida equivale a un rango de nueve a 11 de 250 mililitros para las mujeres y de 13 a 15 los hombres.

También revela que estas cantidades corresponden al líquido total que se debe consumir y que incluye a los alimentos, como frutas y verduras, que aportan agua. Igualmente va a variar entre una persona que sea sedentaria a otra que realice mucho ejercicio, así que todo esto serían cantidades mínimas.