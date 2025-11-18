El economista Daniel Lacalle, contundente sobre la ley de Vivienda en España: «El Gobierno confunde gestionar con propaganda»

El problema de la vivienda en España ocupa un puesto central en los temas de conversación sociales y políticos del país. El precio de los alquileres y de la vivienda disponible para comprar, así como la falta de oferta son solo algunos de ... los problemas a los que se deben enfrentar los ciudadanos.

Los distintos partidos políticos han convertido también este problema en un eje central de sus programas. Por parte del Gobierno, en 2023 se aprobó la ley de Vivienda que introdujo conceptos como las zonas tensionadas, la posibilidad de topar los precios del alquiler en estas o la creación de un nuevo índice de referencia distinto al IPC. También se han aprobado medidas como los créditos ICO para aumentar las posibilidades de financiación a la hora de comprar una casa entre los jóvenes.

Sin embargo, estas medidas no han conseguido solucionar el problema. En este sentido, el economista Daniel Lacalle ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok en el que critica de manera contundente las medidas derivadas de la ley de Vivienda.

El economista Daniel Lacalle, contundente contra la ley de Vivienda

El economista afirma que el Gobierno «no resuelve el problema, lo empeora» y que las políticas puestas en marcha tienen el objetivo de «crear clientes dependientes». Para Lacalle, «los gobiernos más intervencionistas asfixian la oferta y desprotegen a los propietarios con el objetivo de crear ciudadanos dependientes y presentarse como solución a los problemas que el propio gobierno crea». Así, resume que la ley es «contraproducente» porque «ha hundido la oferta y disparado los precios».

Según Daniel Lacalle, los precios han aumentado un 24% desde la aprobación de la ley, se ha desplomado la oferta y se ha multiplicado el precio de la vivienda «muy por encima de los salarios». Además, destaca que «no hay casas suficientes donde la gente quiere vivir, construir es un viacrucis y la inseguridad jurídica expulsa la oferta y la inversión», a lo que se suman los aumentos de población. «Estamos hablando de un problema de asfixia absoluto desde la inseguridad jurídica, el intervencionismo y una regulación completamente equivocada», resume.

«Estamos hablando de un problema de asfixia absoluto desde la inseguridad jurídica , el intervencionismo y una regulación completamente equivocada» Daniel Lacalle Economista

En cuanto al control de precios que las administraciones han aplicado en algunas zonas tensionadas, el experto señala algunas ciudades en las que estas medidas han fracasado: «El resultado en cualquier ciudad en donde se haya introducido este intervencionismo ha sido clarísimo, un desastre y menor acceso a la vivienda». «El Ministerio de Vivienda ha convertido la política de vivienda en una fábrica de anuncios, índices de referencia, ley de vivienda sin sentido y ahora han creado un observatorio de vivienda turística», afirma en el vídeo. También critica os avales ICO o el bono del alquiler joven porque «disfraza un problema creciente».

@daniel_lacalle Desmontando las mentiras de la izquierda sobre la vivienda. La ley de vivienda hunde la oferta y dispara los precios. La vivienda cara y escasa no es una fatalidad, es una política para hacer más dependiente a la sociedad. ♬ sonido original - Daniel_Lacalle

En resumen, el economista Daniel Lacalle afirma que «el objetivo no es la vivienda asequible, sino el control y la erosión del derecho a la propiedad privada y utilizar constantemente el ataque al propietario y las empresas como arma ideológica» y destaca que la solución al problema es «recuperar la seguridad jurídica».

Afirma Lacalle que «el Gobierno confunde gestionar con propaganda» y señala que «el propio Ministerio no ha acreditado todavía con evaluaciones independientes que sus controles, bonos y avales hayan hecho nada para aumentar la oferta neta de alquiler y residencial en zonas críticas».