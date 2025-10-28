Este es el perfil de los compradores de vivienda en España: casi la mitad ya son propietarios y el mercado es más difícil para una persona sola

La escasez de vivienda en España es uno de los problemas estructurales que afronta nuestro país y que las políticas del Gobierno no han conseguido atajar. A las pocas viviendas disponibles en venta (ya sea en propiedad o de segunda mano) y a ... los precios disparados, se le unen otros escollos como la accesibilidad o el esfuerzo que debe hacer una persona para poder comprar una casa.

Esfuerzo y endeudamiento necesarios para comprar una vivienda en España

Un reciente informe de la Sociedad de Tasación sobre las Tendencias del Sector Inmobiliario analiza el comportamiento de distintos indicadores de vivienda durante el tercer trimestre de 2025. En él, se destaca que el índice de accesibilidad a una vivienda en España, que mide el equilibrio entre el precio medio y la capacidad de endeudamiento, se mantiene por debajo del punto equilibrio en el conjunto del país, alcanzando los 87 puntos. Esto quiere decir que un ciudadano con un salario medio puede adquirir una vivienda a costa de endeudarse por encima de lo recomendable.

Según el INE, en 2023 (últimos datos disponibles), el salario medio de un trabajador en España fue de 28.049 euros anuales, mientras que el mediano fue de 23.349 euros al año. Los aportar al menos un 20% de los ahorros a la entrada sobre el valor del inmueble a los que habrá que añadir otro 10% de impuestos. Asimismo, según el portal estadístico del Notariado, el precio medio del metro cuadrado en España para una vivienda de 94 metros cuadrados se sitúa en los 2.125 euros.

En cuanto al esfuerzo inmobiliario que se necesita para poder comprar una casa en España, los datos de la Sociedad de Tasación correspondientes al tercer trimestre de este año, indican que en la actualidad se necesitan 7,6 años de sueldo íntegro para poder adquirir una vivienda. Las tasas de mayor esfuerzo se sitúan en las Islas Baleares, donde el dato se dispara hasta los 19,4 años de sueldo íntegro para comprar un hogar, y en Madrid y Cataluña donde se llega a los 9,9 años y 8,5 años, respectivamente. No obstante, esta estadística está calculada y actualizada conforme a la variación salarial pactada en los convenios que publica el Ministerio de Trabajo ya que los datos del INE llevan un decalaje de unos dos años.

El perfil de los compradores de vivienda en España

A pesar de todo ello, en España se sigue comprando vivienda, aunque la compraventa ha experimentado un parón tras 13 meses de alzas con una caída del 3,4% en agosto. Según los notarios, en agosto se firmaron 47.697 transacciones. Pero, con este contexto, ¿quiénes son las personas que mueven el mercado inmobiliario en la actualidad en España?

El prototipo se corresponde con una pareja de unos 41 años con hijos y que busca un hogar familiar entre 150.000 y 250.000 euros con financiación hipotecaria. Esa es la principal conclusión del Estudio del Perfil del Comprador 2025 en las Agencias Inmobiliarias, presentado por la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias.

Según el estudio, el tamaño de la vivienda que adquieren estos compradores es de 88,7 metros cuadrados, «lo que refleja un interés por las dimensiones de los inmuebles familiares». Aunque las parejas con hijos lideran las compras (41,2%) le siguen muy de cerca las parejas sin hijos (36,5%). Sin embargo, los compradores individuales apenas suponen un 16,5%.

En cuanto al uso que se le va a dar a esa vivienda, más de la mitad se destina a la primera residencia, seguida por la inversión y la segunda vivienda. Este perfil de pareja con hijos que quiere comprar una casa refleja que sus motivaciones van encaminada a cambiar la que ya tienen. Aunque no se especifican los detalles, los motivos pueden ser diversos: desde que se les ha quedado pequeña hasta una mejora de sus condiciones de vida.

Por otro lado, los inquilinos que dan el paso para comprar una compra apenas suponen un 25,8%. Un porcentaje similar corresponde a personas que se emancipan de casa de sus padres. En España, según datos de Eurostat, se sitúa en los 30,3 años, una de las más altas de Europa.

El peso de la financiación en la compra

El estudio también pone de relieve el peso de la financiación ya que siete de cada diez compradores necesitan recurrir a una hipoteca a la hora de comprar una vivienda. De hecho, un 58,4% de los compradores combina esta opción con sus ahorros personales, mientras que solo un 14% recurre a la ayuda de sus padres.

Por lo general, los compradores de vivienda en España lo hacen en su misma ciudad, con un 41,49%. Las tasas de las personas que deciden comprar provenientes de otras provincias de la misma comunidad, otras comunidades o extranjeros, están por debajo del 15%. Estos datos se refieren a la vivienda de residencia habitual ya que en el caso de las compras destinadas a segunda vivienda, los datos reflejan una heterogeneidad mayor.

La tensión del mercado obliga a la renuncia de potenciales compradores

El mercado de la vivienda está tensionado. Y así lo advierte también el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias, José María Alfaro, que destaca que un problema antes reservado a las grandes ciudades «ya se extienden a ciudades medianas y pequeñas, tensionando zonas que históricamente eran más accesibles».

En este sentido, el 76,52% de los potenciales compradores no pueden adquirir su vivienda en la zona en la que necesitan residir por el encarecimiento y la escasez de la vivienda. Además, un 36,45 de ellos se ve obligado a renunciar porque la oferta no se adapta a sus necesidades y un 37% por la falta de oferta.