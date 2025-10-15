Suscribete a
Vivienda reformulará los avales hipotecarios tras pinchar con solo 7.900 operaciones

El Gobierno, que esperaba llegar a más de 50.000 personas, prorrogará la medida otros dos años

El porcentaje de jóvenes españoles con casa en propiedad desciende desde el 35 al 30% en solo dos años

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez Jaime García
Daniel Caballero

Daniel Caballero

El Ministerio de Vivienda replanteará los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que los jóvenes puedan acceder a hipotecas de hasta el 100% del valor del piso tras el pinchazo en su despliegue con apenas 7.900 operaciones desde su ... puesta en marcha. Esta era una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez frente a la crisis de acceso a la vivienda en el colectivo de menor edad y ahora que han comprobado el escaso éxito que ha tenido, reformularán sus condiciones y prorrogarán su vigencia hasta finales 2027 para tratar de darle un nuevo impulso, según fuentes oficiales del ministerio.

