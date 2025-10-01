Un colombiano que vive en España, tajante sobre la inseguridad que hay en nuestro país: «La gente está robando un poquito de más»

Un colombiano que vive en España, tajante sobre si hay inseguridad en nuestro país: «La gente está robando un poquito de más»

En los últimos años ha aumentado sustancialmente el nombre de colombianos que viven en España. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), son más de 856.000 las personas nacidas en Colombia que están afincadas en nuestro país, atraídas en buena parte por la reagrupación familiar y las mejores oportunidades laborales y calidad de vida.

En general, ellos agradecen vivir en ciudades más seguras y países con mayor estabilidad política y social pero eso no quita que en su día a día sufran constantes choques culturales, relacionados con la comida, los horarios o la sanidad pública y la forma de ser de los locales, y también añoranza de muchos aspectos rutinarios de su vida en su país natal.

Fercho es uno de esos colombianos que lo experimenta a diario. Este artista y creador de contenido suele explicar anécdotas de su vida en TikTok (@ferchothinks) y ahora ha querido hablar sobre algo que muchos comentan, que es la seguridad que se encuentra en España, especialmente si vienes de un país con altos índices de delincuencia. Su opinión es contundente y ha interesado ya a 64.000 personas.

«No existen los horarios»

Fercho empieza explicando en el vídeo que quiere destacar cinco cosas que son mejores en España que en Colombia y que no va a decir «las típicas» y hablar, por ejemplo, de la seguridad pero, hecha esta apreciación, entra en materia y, efectivamente, menciona en primer lugar, la seguridad. «¿Cómo no va a ser más chimba?», exclama él usando esta palabra que se puede traducir como 'genial'.

«Usted puede salir a la calle y tiene su 'celu' que tiene y no lo van a joder, no lo van a robar, no le va a pasar nada», destaca él poniendo el ejemplo del móvil por la calle. Sin embargo, puntualiza que «de pronto en Barcelona sí lo pueden robar, porque es que en Barcelona la gente está como robando un poquito de más», aunque acaba dejando claro que la situación no es comparable con la de Colombia.

En segundo lugar, Fercho confiesa que «ama» a las terrazas de España y al poder sentarse allí con sus amigos, pareja o quien se quiera a tomar lo que sea. «Esa cultura de terraceo me encanta, me fascina y eso es en cualquier ciudad de España, papi». El joven también habla, y mucho, del transporte público, que remarca que «es obvio, que es más organizado, que es puntual».

En este sentido, ejemplifica que Google Maps funciona bien y como máximo se puede equivocar en 5 o 10 minuticos. «Es muchísimo más puntual que en Colombia», donde da por hecho que «no existen los horarios». De su vida allí, Fercho recuerda que «no podía ver la hora en la que pasaba un bus». «Usted tenía que salir de su casa con dos o tres horitas de anticipación para llegar a donde sea», explica.

Por otro lado, el 'tiktoker' habla de algo que no tiene claro si aquí es «mejor o peor que en Colombia». «Aquí sí se sienten las vacaciones, es decir, aquí son dos o tres mesecitos a 'full' vacaciones», expone recordando que aquí suelen ser en pleno verano, cuando hay calorcito. En cambio, recuerda que en Colombia hay un paro en junio o julio y luego otro a final de año, pero no de un mes. Así que, frente a la buena época de las vacaciones de aquí «en Colombia es diciembre, 'brother', es que no existe competencia».

Finalmente, Fercho aprovecha para hablar del envío de dinero a su país natal y aprovecha para promocionar un servicio. El vídeo está recibiendo algunos comentarios, especialmente de gente que habla sobre la seguridad y que tiene opiniones de todo tipo. «Dejemos de decir que Barcelona está así... en Barcelona me siento seguro», apunta un tal Cristian.