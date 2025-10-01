Un español que vive en Laponia, fascinado con lo que pasa con las tiendas y negocios en esta región de Finlandia: «Lo tienes todo hecho»

Laponia es una región finlandesa a la que muchos habrán soñado visitar alguna vez. Conocido es su potencial natural único, sus espectaculares paisajes cerca del Círculo Polar Ártico y las experiencias únicas o su cultura indígena sami. Además es imposible olvidarse de que en Rovaniemi, una de sus ciudades más importantes, se encuentra la residencia oficial de Santa Claus.

Con todos estos alicientes, es normal que muchos quieran directamente ir a vivir allí. Gabriel es un joven español que está pasando un allí, y en concreto en esa ciudad, gracias a unas prácticas universitarias y mientras vive su experiencia sube vídeos a su cuenta de TikTok (@laponiadrip) sobre su día a día y las experiencias.

Así, ha narrado cómo disfrutó de una sauna en un barco, sus aventuras para ver auroras boreales o cómo es la comida de allí. Sin embargo, uno de sus vídeos más virales hasta la fecha es el que hizo para hablar de los comercios en Laponia, que hizo hace unas semanas y que ha conseguido llegar ya a las 22.000 visualizaciones.

«Ya lo tienes todo hecho»

«De verdad que no hay nada que me haga más gracia que los nombres de los negocios de esta ciudad», empieza él su vídeo, en el que pone varios ejemplos de lo divertidos, y poco originales, que pueden ser. Gabriel muestra en primer lugar un gimnasio y destaca «¿qué nombre le ponemos? Pues evidentemente está claro, Santas Gym. 'Oh yeah'».

Sigue con un bazar como los de toda la vida y también desvela su nombre, 'Santa Claus Outlet'. «Por si fuera poco, evidentemente tenemos que poner un Santa Claus bien grande en la puerta porque si no la gente no entra», comenta Gabriel mientras se escucha un mítico 'ho, ho, ho' de Papa Noel. Y sigue, con una peluquería, que se llama «Santa Hair», y una tienda de regalos y souvenirs, «Santa's Gift Back».

«Me hace mucha gracia porque es como vas a abrir un negocio y no tienes que pensar mucho, ya lo tienes todo hecho», comenta el joven, antes de enseñar su favorito, «la joya de la corona: Santa's Döner Kebab», que le parece el mejor.

Tras ello, y antes de acabar su graciosa publicación, Gabriel decide imaginar cómo sería trasladar este estilo a España. «Sería un poco rollo en Oviedo, 'Peluquería Cachopo'; en Castilla La Mancha, 'Don Quijote kebab': en Valencia, 'Pizzería La Falla'», ironiza él, adjuntando incluso recreaciones de los comercios e insistiendo que podrían existir.

El 'tiktoker' acaba apuntando a un local en Madrid que se llamara «Uñas Mortadelo y Filemón». «Ojo que yo lo patento», avisa con un tono irónico. En los comentarios le recuerdan que «estás en el pueblo/ciudad que vive de Santa», a lo que él no puede más que decir, en su habitual tono humorístico, que es «imposible no darse cuenta».